Düzce'de korkutan heyelan: Otomobil son anda kurtuldu!

Düzce'nin Beyköy beldesinde heyelan meydana geldi. Bir otomobilin toprak ve kayaların altından kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Beyköy beldesi Çınardüzü köyü mevkisinde, saat 08.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla başlayıp, kaya kopmaları ile devam eden heyelan, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde; bir otomobilin toprak ve kayaların altından kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Heyelan nedeniyle Samandere, Derdin, Uğur, Özyanık ve Çakırsayvan köyleri ulaşıma kapanırken, bölgeye Beyköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu köy yolları açıldı.

