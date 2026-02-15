HABER

Düzce'de lisenin çatısı uçtu! Eğitime bir gün ara verildi

Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle bir lisenin çatışı uçtu. Ölen ya da yaralanan olmazken okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Güzelbahçe'de bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle okulun çatısı uçtu. Çatıdan kopan sac ve demir parçaları çevreye savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye görevlileri de yola düşen parçaları temizledi.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Olay sonrası bölgeye gelen Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, “Çok şükür olumsuz can kaybına neden olabilecek bir durum yok. Okulunuzun çatısının şiddetli rüzgar nedeniyle bir kısmı uçmuş bulunuyor. Buraya çok yakında bulunan pansiyonumuz var oradaki öğrencileri bugün başka pansiyona naklederek onların psikolojik sağlamlıkları açısından bir tedbir alacağız. Biz olay gerçekleşir gerçekleşmez ekip arkadaşlarımızla geldik. Olayı yerinde inceledik, hemen müdahalemizi yaptık. İl Özel İdaresi ekiplerimizle konuştuk. Yarın sabah çalışmalara başlayacak. Okulumuzu 1 günlük süre ile tatil ettik. Duruma göre tatil suresini uzatacağız” diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

