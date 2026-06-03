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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Düzce’de kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaza, 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'dan Bolu istikametine gitmekte olan R.Z .idaresindeki 81 BG 480 plakalı otomobil kavşakta bekleyen N.U. idaresindeki 81 AEH 929 plakalı otomobile çarpıştı.

Düzce de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı 1

DÜZCE'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

Çarpışmanın etkisi ile sürücü R.Z ile yolcular N.A, E.Ç, Z.Ç ve F.G yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alına alındı.

Düzce de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı 2

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
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