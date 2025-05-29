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Düzce'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Düzce'de seyir halindeki motosiklet yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada motosikletli ile yaya yaralandı.

Düzce'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi üzerinde meydana geldi. S.A.T. idaresindeki motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan F.Y. isimli kadına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yere savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet kaza
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