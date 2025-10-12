HABER

Düzce'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Düzce'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, D-100 Karayolu Sakarya-Düzce sınırında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Çağla T. idaresindeki 67 TZ 446 plakalı otomobil, Düzce il sınırında yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Sürücü, araç içerisinde sıkıştı.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

