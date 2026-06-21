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Düzce'de panik anları! Motorlu yamaç paraşütüyle tatilcilerin arasına daldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde motorlu yamaç paraşütü ile havalanmaya çalışan bir kişi kontrolü kaybedince sahilde kalabalığın arasına daldı. Olayda 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Düzce'de panik anları! Motorlu yamaç paraşütüyle tatilcilerin arasına daldı

Olay, öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesindeki Kemos Plajı'nda meydana geldi. Sahildeki kumsala motorlu yamaç paraşütüyle gelen kişi, hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluğun da olduğu plajdan havalanmak istedi. Koşarak havalanmaya çalışan pilotunun kontrolünden çıkan motorlu yamaç paraşütü, ilk olarak deniz kenarındaki 2 kişiye ardından sahilde güneşlenen başka 1 kişiye çarptı. O anlar, sahilden bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Düzce de panik anları! Motorlu yamaç paraşütüyle tatilcilerin arasına daldı 1

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Paniğe neden olan olayın ardından ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralandığı belirtilen 3 kişiye, sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu.

Düzce de panik anları! Motorlu yamaç paraşütüyle tatilcilerin arasına daldı 2

Düzce de panik anları! Motorlu yamaç paraşütüyle tatilcilerin arasına daldı 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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