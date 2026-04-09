Düzce'de polislere '10 Nisan Polis Günü' sürprizi

Düzce Belediyesi, 10 Nisan Polis Günü nedeniyle polislerin sevgi, merhamet ve hassasiyetini ön plana çıkaran bir video hazırladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislere yönelik düzenlenen ilk senaryoda, sınava yetişmekte zorlanan bir öğrenci polis ekiplerinden yardım istedi. Durumu tereddütsüz değerlendiren ekipler, öğrenciyi hızla Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'ndaki sınav yerine ulaştırdı. Görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiren polisler, okulda kendilerini bekleyen belediye ekipleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

"KIZIMI ONUN YERİNE KOYDUM"

Öğrenciyi sınava yetiştiren polis memuru Sinan Temizoğlu, yapılan sürpriz karşısında duygularını anlatarak, "Biz sürprizden çok milletimizin refah ve mutluluğu için varız. Bu üniformayı giyerken biz canımızdan vazgeçmişiz. Ben kendi çocuğumu yetiştiremediğim zamanlar oldu" dedi.

Trafik Polisi İsa Şanverdi, "Çocuk 'motorum bozuldu bizi yetiştirir misiniz?' dedi. 5 dakika kaldı, 3 dakika kaldı diye diye geldik. Çok duygulandım. Neredeyse ağlayacağım. Kızımı onun yerine koydum" dedi.

ÇİÇEKLİ SÜRPRİZ YAPTILAR

Bir diğer senaryoda ise görme engelli bir vatandaşın yoğun trafik akışı içerisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı anlar canlandırıldı. O esnada her şeyden habersiz görevli polis ekipleri, trafiği durdurarak vatandaşa güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesi için yardımcı oldu. Bu duyarlı davranışın ardından polisler, yine belediye ekiplerinin çiçekli sürpriziyle karşılaştı.

Gerçekleştirilen etkinlikle, polislerin sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda toplumun her kesimine şefkatle yaklaşan yönlerine dikkat çekildi. Düzce'de Polis Haftası, bu anlamlı organizasyonla merhamet ve insanlık vurgusuyla kutlandı.

Olayların… pic.twitter.com/Ra4bC3LDQb — Mynet (@mynet) April 9, 2026

Kaynak: İHA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır