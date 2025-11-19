HABER

Düzce’de silahlı yaralama: 1 yaralı

Düzce Kent Merkezi’nde meydana gelen olayda 1 kişi silahla yaralandı.

Düzce’nin Burhaniye Mahallesi 209. Sokak’ta meydana gelen silahlı kavga meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçmişte aralarında husumet bulunan B.K. ile E.B. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kayınço B.K. yanından taşıdığı silahla iki el ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen komşular E.B.’nin kanlar içinde olduğunu gördü. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Düzce
