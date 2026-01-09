HABER

Tekirdağ'da korkunç olay! Yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu: CHP'li meclis üyesinin annesi olduğu öğrenildi

Tekirdağ'da bir dairede çıkan yangında yerde bıçaklanmış halde hareketsiz yatan bir kadın bulundu. Hayatını kaybeden kadının, CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da korkunç olay! Yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu: CHP'li meclis üyesinin annesi olduğu öğrenildi

Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN ANNESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Evde yapılan incelemede, yerde bıçaklanmış halde hareketsiz yatan bir kadın bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kadının, CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş (70) olduğu tespit edildi.

Tekirdağ da korkunç olay! Yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu: CHP li meclis üyesinin annesi olduğu öğrenildi 1

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Tekirdağ da korkunç olay! Yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu: CHP li meclis üyesinin annesi olduğu öğrenildi 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

09 Ocak 2026

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
