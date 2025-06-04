HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Düzce'de tarih ortaya çıkıyor! 3 bin yıllık hikaye

Düzce il sınırları içinde, merkeze 8 kilometre uzaklıkta, Batı Karadeniz’in en eski yerleşim yeri Konuralp’te tarih yeniden yazıldı. Bölgede bulunan Antik Tiyatro; kazıları, İskender Portresi’nden Medusa Başı’na, Dionysos Heykeli asa başından türleri arasında en iyi korunmuş şekilde bulunan Aslanlı Mozaik’e kadar sakladığı zenginlikle tarihi yeniden yazmaya aday oldu. Bölgeden çıkarılan Büyük İskender Portresi, 2023 yılında Türkiye’de öne çıkan 10 arkeolojik eser arasında yer aldı.

Düzce'de tarih ortaya çıkıyor! 3 bin yıllık hikaye
Recep Demircan

Düzce’nin kuzeyinde, nispeten daha engebeli bir arazi üzerine kurulan Konuralp’in tarihi, Kieros ismiyle anıldığı M.Ö. 1200-700 yıllarına kadar dayanıyor. M.Ö. 183 yılında Bithynia Kralı I. Prusias’ın himayesi altına giren şehir, o günkü adı Hypium olan Melen Çayı kenarında yer alması nedeniyle “Prusias Ad Hypium” adıyla anılmış, tarihin en canlı şehirlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

WhatsApp Image 2025-06-04 at 20.43.53

İSTANBUL VE ANKARA'YA YAKIN ANTİK KENT

Verimli topraklara cephe bir yamaçta oyma tekniği ile inşa edilmiş, devasa büyüklükteki Antik Tiyatro İstanbul ve Ankara’ya en yakın Antik Kent olma özelliğine sahipti. Ova kısımdaki verimli toprakları işleyen halk, yamaçların temiz havası ve sağlam zemininde binlerce yıl yaşamını sürdürdü, kiliselerin, suyun ve kültürel yaşamın merkezi; Konuralp’in önemi her yeni medeniyet döneminde artarak korundu.

Antik Tiyatro’nun muhteşem korunan kısımlarının yanı sıra, şehir yer altı suyu ve kanalizasyon hatlarının bütün halinde gün yüzüne çıkarılması, yine aynı yerde klasik dönemden kaldığı değerlendirilen bir kilisenin ortaya çıkarılması Arkeoloji ve bilim dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

WhatsApp Image 2025-06-04 at 20.43.52

Bu gelişmelerle birlikte Konuralp’in binlerce yıllık hikayesi sosyal sorumluluk projelerine ilham, turizmin gelişmesine öncü, şehrin büyümesine model oldu.

YENİ DOĞANLARIN VAFTİZ MERKEZİ

Kısa bir süre önce bulunan Kilise’de yapıldığı dönemin izleri net bir şekilde görülürken, yeni doğanların vaftiz merkezi olduğu ihtimali kabul edildi ve kutsal mekan en orijinal hali ile yıllarca sağlam kalmayı başardı.

Medeniyetler inşasının yaşayan bir örneği diyebileceğimiz Konuralp, bugünkü adını 1323 yılında şehri fetheden Orhan Gazi’nin komutanlarından Konur Alp Bey’den aldı. Fetih ile birlikte bölge 21. Yüzyıldaki haline kadar uzandı.

Düzce Belediyesi de kazılara destek vererek tarihe ışık tutmaya yardımcı oluyor.

WhatsApp Image 2025-06-04 at 20.43.53 (1)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatilciler yola çıktı! Bolu'da trafik yoğunluğuTatilciler yola çıktı! Bolu'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da korkutan depremİstanbul'da korkutan deprem

Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin: "Saldırıya bir yanıt vermek zorundayım"

Putin: "Saldırıya bir yanıt vermek zorundayım"

Tahliyeler başlıyor! İnfaz düzenlemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Tahliyeler başlıyor! İnfaz düzenlemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Otomobil sektöründe yeni kriz! Gelecek haftalar işaret edildi

Otomobil sektöründe yeni kriz! Gelecek haftalar işaret edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.