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Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Düzce’de uyuşturucu operasyonunda kubar esrar, kenevir bitkisi ve tohumu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığınca Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Gümüşova ilçesinde iki ayrı şahsa ait ev ve eklentilerinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Aramalarda 7 kile 100 gram kubar esrar, 8 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 9 adet fişek ve 3 dijital materyal ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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