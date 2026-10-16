Eski eşi ve iki oğlu için gözaltı kararı verilmişti! Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama

Sabah saatlerinde gündeme gelen operasyonun ardından Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama geldi. Soruşturma kapsamında aile üyelerinin ifadelerine başvurulduğunu duyuran Sarıgül, sürecin devam ettiğini belirterek kamuoyuna değerlendirmelerde bulundu.

"KARŞI TARAFIN İDDİALARI GERÇEK DIŞI"

Yaşananların ticari bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını öne süren Sarıgül, karşı tarafın iddialarını kabul etmedi. Açıklamasında belgelerin kaynağına ve gerçekliğine ilişkin şüpheleri bulunduğunu da dile getirdi.

"HABERLEŞTİRİLMESİ İÇİN GAZETECİ MURAT AĞIREL'E BAŞVURULDU"

Sarıgül, konuyla ilgili asılsız olduğunu savunduğu iddiaların soruşturma başlamadan önce haberleştirilmesi için gazeteci Murat Ağırel'e de başvurulduğunu belirtti.

Sarıgül, gazeteci Murat Ağırel'in olayın gerçekliğini araştırdığı sırada söz konusu soruşturma kapsamında gözaltına alındığını öğrendiğini ifade etti.

Aile üyelerinin soruşturma konusu olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri yetkili makamlarla paylaşacağını belirten Sarıgül, hukuki sürecin devam ettiğini vurguladı.

"MASUMİYET KARİNESİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Açıklamasında masumiyet karinesine dikkat çeken Sarıgül, hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar hiç kimsenin suçlu muamelesi görmemesi ve itibarının zedelenmemesi gerektiğini belirtti.

Sarıgül'ün açıklaması şöyle;

"Başlatılan bir soruşturma kapsamında aile üyelerimin ifadelerine başvurulmaktadır. Süreç halen devam etmektedir.

Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdır.

Karşı tarafının ileri sürdüğü iddialar gerçek dışıdır.

Belgelerin kaynağı ve gerçekliği kuşkuludur.

Bu konuyla ilgili asılsız iddialarını soruşturma başlamadan önce haber yaptırmak için Gazeteci Sayın Murat Ağırel’e de başvurmuşlardır. Gazeteci Sayın Murat Ağırel’n olayın gerçekliğini araştırırken söz konusu soruşturma kapsamında göz altına alındığı öğrendim.

Aile üyelerim, soruşturma kapsamındaki olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri soruşturma makamlarıyla paylaşacaktır. Süreç devam etmektedir. Bu süreçte masumiyet karinesine yani hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar hiç kimsenin suçlu muamelesi görmemesini ve lekelenmemesi gereğine saygı gösterilmesini istiyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."