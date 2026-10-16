SON DAKİKA | Murat Ağırel gözaltına alındı! Aylin Kotil, Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül de var

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ev hapsi kararı verilen gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı.

Ağırel'in evinde arama yapıldığı ve ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

İSMAİL SAYMAZ: "AYLİN KOTİL VE ÖMER SARIGÜL DE GÖZALTINDA"

Öte yandan ev hapsindeki gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda siyasetçi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

EMİR SARIGÜL İÇİN DE GÖZALTI KARARI

Emir Sarıgül için de gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül ile konuştuğunu aktaran Saymaz; "Yeni Partili Mustafa Sarıgül, oğlu Emir’in de emniyete teslim olacağını söyledi. Sarıgül, bu soruşturmanın Almanya ile bağlantılı bir ticari mesele olduğunu, Ağırel’in de haberleştirmek için sürece dahil olduğunu söylüyor." ifadelerine yer verdi.