HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SON DAKİKA | Murat Ağırel gözaltına alındı! Aylin Kotil, Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül de var

Son dakika haberi: Gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ağırel evinde yapılan aramanın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ağırel, ev hapsinde bulunuyordu. Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz; Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Emir Sarıgül için de gözaltı kararı olduğu belirtildi.

SON DAKİKA | Murat Ağırel gözaltına alındı! Aylin Kotil, Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül de var
Devrim Karadağ

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ev hapsi kararı verilen gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı.

Ağırel'in evinde arama yapıldığı ve ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

SON DAKİKA | Murat Ağırel gözaltına alındı! Aylin Kotil, Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül de var 1

İSMAİL SAYMAZ: "AYLİN KOTİL VE ÖMER SARIGÜL DE GÖZALTINDA"

Öte yandan ev hapsindeki gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda siyasetçi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

SON DAKİKA | Murat Ağırel gözaltına alındı! Aylin Kotil, Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül de var 2

EMİR SARIGÜL İÇİN DE GÖZALTI KARARI

Emir Sarıgül için de gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül ile konuştuğunu aktaran Saymaz; "Yeni Partili Mustafa Sarıgül, oğlu Emir’in de emniyete teslim olacağını söyledi. Sarıgül, bu soruşturmanın Almanya ile bağlantılı bir ticari mesele olduğunu, Ağırel’in de haberleştirmek için sürece dahil olduğunu söylüyor." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA | Murat Ağırel gözaltına alındı! Aylin Kotil, Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül de var 3

SON DAKİKA | Murat Ağırel gözaltına alındı! Aylin Kotil, Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül de var 4

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı!Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı!
Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de varSaat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Murat Ağırel son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.