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Düzce’de uyuşturucu operasyonu! 4 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Düzce’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan ve peçetelere emdirilmiş sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Düzce’de uyuşturucu operasyonu! 4 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, batı illerinden doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen H.S.’nin (35) yolcu otobüsüyle Düzce güzergâhından geçeceği tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi 2 Ekim’de saat 23.45 sıralarında Düzce Otobüs Terminali’nde yakaladı.

TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olduğu belirtilen, 43 farklı boyuttaki peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce’de uyuşturucu operasyonu! 4 milyon TL lik uyuşturucu ele geçirildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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