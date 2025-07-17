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Düzce’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Düzce’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyciler Mahallesi’nde 1 şahsa yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 3 parça halinde toplam 40 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 parça halinde toplam 5 gram uyuşturucu hammaddesi (yaklaşık 500 gram mentetik jannabinoid elde edilebilecek hammadde) ele geçirildi. 4 ayrı suç kaydı bulunan Z.S. (22) gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNDAN ADLİ İŞLEM

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı tutuklandı. Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı.

(İHA)

17 Temmuz 2025
17 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Düzce uyuşturucu
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