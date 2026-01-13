HABER

Düzce’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Düzce’nin Çamköy ve Ağa mahallelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

PET ŞİŞEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çamköy Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine 1 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 parça halinde 130 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 suç kaydı bulunan F.S. (54) çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU UYUŞTURUCU ÇIKTI

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosiklet ekipleri tarafından Ağa Mahallesi ve çevresinde devriye görevi ifa edildiği esnada şüphe üzerine Afyonkarahisar plakalı araç durduruldu. Araçta bulunan 21 suç kaydı bulunan E.D. (47) daralı ağırlığı 71 gram sentetik kannabinoid ve 6 adet uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

