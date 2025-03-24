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Düzce'de uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı! 59 kişi hakkında işlem yapıldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
24.03.2025 13:52
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Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 59 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı! 59 kişi hakkında işlem yapıldı

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 17 -23 Mart 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 55 olaya müdahale edilirken 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 59 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Çalışmalarda; 56 adet sentetik ecza, 89 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 44 gram bonzai, 8 gram skunk, 1 gram kenevir tohumu, ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce uyuşturucu
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