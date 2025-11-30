Düzce'de zincirleme kaza! Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Ankara istikametinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Otoyol Jandarması ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Jandarma tarafından güvenlik önlemleri alınan yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır