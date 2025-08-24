Düzce'deki Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin 18 maddelik kurallar listesi gündem oldu: "Kız öğrenci gerekiyorsa ayakta gidecek", CHP'den açıklama: "Suç duyurusunda bulunacağız"

2025-2026 Eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldı. Düzce'deki Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin kayıt yaptırmaya gelen velilkere çocuklarının uyması için verilen kurallar listesi gündem oldu.

"KIZ ÖĞRENCİLER GEREKİYORSA AYAKTA GİDECEK"

18 maddelik listede "Servis araçlarının ön koltuğuna her ne sebeple olursa olsun kız öğrenci oturmayacaktır. Arka tarafta yer kalmasa bile gerekiyorsa ayakta gidilecek ama yine de ön koltuğa kız öğrenci oturmayacaktır." gibi maddeler yar aldı. Söz konusu belgeyi gazeteci Nevşin Mengü paylaştı.

İşte o metin ve belge:

"ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

Okulumuzun belirlediği kılık kıyafet kurallarına uygun davranılacaktır. Okul idaresinin bilgisi dışında, belirlenen okul kıyafeti dışında herhangi bir elbise giyilmeyecektir.(eşofman dahil). Kot, tayt, drop tarzı kıyafetler okul ortamında kullanılmayacaktır. Kanvas tarzi boru paça siyah pantolonlarınızı istediğiniz yerden tedarik edebilirsiniz. Okulumuzun ismi değiştiğinde; Okul Aile Birliği tarafından belirlenip ilan edilen üst kıyafetler, Okul Aile Birliği'nden tedarik edilecektir. O zamana kadar mevcut beyaz renkli tişörtleriniz kullanabilirsiniz.. Cep Telefonu kuralına uygun davranılacaktır. Okulda, öğrenci üzerinde cep telefonu bulundurmayacaktır. İlk derse girmeden görevil öğrenciler İdari katta bulunan sınıfların telefon dolaplarından sepetleri alarak sınıflara çıkacaklar, telefonlar toplanarak ders başlamadan önce telefon dolaplarına bırakılacak, anahtarları idareye teslim edilecektir. Son ders bitimine 5 dakika kala görevli öğrenciler yine idareye gelecek, telefon dolaplarının anahtarlarını alıp telefonları sınıflara çıkartıp sahiplerine dağıtacaklardır. Sonrasında görevli öğrenciler, sınıf defteri, telefon dolap anahtarı ve sepetleri idarede bulunan yerlerine teslim ederek okuldan ayrılacaklardır. Görevli öğrencilere bu süreçte hiçbir öğrenci zorluk çıkarmayacaktır. Gün içinde velilerinizle görüşmeniz gereken bir durum olursa, ilgili müdür yardımcısı üzerinden iletişim kurulacaktır. Cep telefonunu her ne gerekçe ile olursa olsun, dolaba koymayan ve yakalatan öğrenciye telefonu en az 1 hafta verilmeyecektir. Görevli öğrenciler dışında telefon dolabının takibi yapılmayacaktır. Saç, sakal ve makyaj konularına dikkat edilecektir. Boyalı saç ya da makyaj yapılarak okula gelinmeyecektir. Uzun yada protez tırnak ve oje kullanılmayacaktır. Kız öğrenciler büyük halka şeklinde olmamak şartıyla tek küpe takabilir, erkeklerde kesinlikle küpe bulunmayacak, burun ya da kaşlara takılan pirsink tarzı takılarla kesinlikle okula gelinmeyecek olup, renk içeren parlatıcı veya besleyici Ürünler de kullanılmayacaktır... Okul ve çevresinde, hatta okul kıyafetiniz üzerinizde iken bile tütün ve tütün mamullerinden uzak durulacaktır.

"KUZENİM, KANKİM İFADELER KABUL EDİLMEYECEK"

Kız erkek ilişkilerinde seviyeli davranılacaktır. Bakıldığında yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek herhangi bir durumla karşılaşmak istemeyiz. Kuzenim, kankim, sekiz yıllık arkadaşım vs. gibi hiçbir gerekçe böyle bir durumda kabul edilmeyecektir. Sosyal Medya kullanımlarımıza azami derecede dikkat edilecektir. Kime karşı olursa olsun, argo, küfür, hakaret, tehdit, uygunsuz İçerik paylaşımı yapılmayacaktır. Sınıf öğrenci Watsap gruplarımız kurulmuştur. Idare olarak gerekli uyarı, duyuru ve bilgilendirmeler bu grup üzerinden yapılacaktır. O nedenle takibi zorunludur. Yapılan duyurularla ilgili, duymadım görmedim gibi mazeretler kabul dilmeyecektir. Bu sınıf grubu dışında, bir araya gelerek idarenin bilgisi dışında herhangi bir amaçla kesinlikle Watsap gruplarının kurulması yasaktır. Watsap gruplarımızda idare ve sınıf rehber öğretmenleriniz olacağı Için, okulla, sinifia ilgili ya da herhangi bir dersle ilgili merak ettiğiniz, kafanıza takılan sormak istediğiniz her türlü sorularınızı sorabilirsiniz. Tek bir şartla, üslubumuza dikkat etmek koşulu ile... Kavga gürültü ortamlarından uzak durulacaktır. Herhangi bir kişiyle sorununuz olduğunda ve çözemediğinizde idareye gelinecek birlikte çözüm aranacaktır. Bunu yapmayıp kendi çözümünüzü kendiniz üretirseniz, haklı olsanız dahi haksız duruma düşebilirsiniz... 8. Okul idaresinin ve Velinin bilgisi dışında zaruri olmadıkça devamsızlık yapılmayacak olup, okul idaresinin bilgisi olmadan kesinlikle okul terk edilmeyecektir.

"KIZ ÖĞRENCİNİN ÖN KOLTUĞA OTURMASI YASAK, GEREKİRSE AYAKTA GİDECEK"

Servis araçlarının ön koltuğuna her ne sebeple olursa olsun kız öğrenci oturmayacaktır. Arka tarafta yer kalmasa bile gerekiyorsa ayakta gidilecek ama yine de ön koltuğa kız öğrenci oturmayacaktır. Üst sınıfların bulunduğu alanlara zaruri olmadıkça gidilmeyecek, kendi düzeyimizdeki öğrencilerle arkadaşlık edilecektir. Yapılan Sınıf ziyaretlerinde etrafı rahatsız edici söz ve davranışlardan uzak durulacak ve ziyaretler kısa tutulacaktır. Okul alanları temiz ve amacına uygun kullanılacaktır. Herkes sınıfta oturduğu alanın temizliği ve düzeninden sorumludur. Okul eşyalarına zarar verici tutum ve davranışlardan uzak durulacaktır. Beden Eğitim kıyafetimiz, sadece Beden Eğitimi derslerinde giyilecektir. Ders bittikten sonra okul kıyafetine geri dönülecektir. Beden Eğitimi dersinde streç-tayt-drop tarzı kıyafetler giyilmeyecektir. Son ders bitiminde, dersleriniz boş dahi olsa okulun giriş kapısı açık dahi olsa, zil çalmadan dışarıya kesinlikle çıkılmayacaktır. Okulumuzun her alanı, 7/27 64 adet kamera ile takip edilmektedir.

KANTİNDE KIZ SIRASI- ERKEK SIRASI

Kantinde kız erkek sırasına dikkat edilecektir. Kaynak yapılmayacaktır, yapan olursa nöbetçi öğretmenlere ya da okul idaresine durum bildirilecektir. Dersin akışını engellemek, sinifin huzurunu bozmak, öğretmenlerin uyarılarını dikkate almamak, kesinlikle karşılaşmak İstemediğimiz durumlardır. Okul ya da Sınıf ortamında, siyasi, dini vs. İçerikli söylemlerden uzak durulacaktır. Herhangi bir farklılığın savunuculuğunu, reklamını ya da propagandasını yapmak, kesinlikle yasaktır. Ortaokuldan kalan çocuksu davranışlarınızın ya da şakalarınızın dozuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir başkasına rahatsızlık verecek, rencide edici söz ya da davranışlardan kesinlikle kaçınmanız gerekiyor. Herkes herkesi sevmeyebilir, ama herkes herkese saygı duymak zorundadır, temel felsefemiz bu olmalidir... Ola ki ust sınıflarla ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşadığınızda, bu durumu bir an önce okul idaresi ile paylaşın ki, sorun büyümeden çözüm üretelim... Herhangi bir sorun yaşadığınızda, rahatsızlandığınızda ilgili müdür yardımcısı olarak benim yanıma gelmeniz gerekmektedir. "Diz boyu ilgi sifir tolerans" anlayışı ile kapım ve telefonum her daim tüm öğrencilerimize açık olacaktır.. Okul içinde ve okul dışında TURGUT ÖZAL (ESİN OLCAY) ANADOLU Lisesi'ni başarı ve örnek davranışlarınızla en güzel şekilde temsil etmenizi bekliyoruz. Kısacası; sabahleyin okul kıyafeti ile evden çıktığınız andan başlayıp, akşamüstü okul çıkışı evinize geri döndügünür ana kadar, belirlenen bu kurallarına tabisiniz gençler.

AYLİN NAZLIAKA: "SUÇ DUYURUSUNA BULUNACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka söz konusu evraka ilişkin yaptığı paylaşımda suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Düzce'de karma eğitim veren Turgut Özal Anadolu Lisesi’ne kayıt yaptırmaya giden velilere aşağıdaki evrak verilmiş.

Okul kuralları içinde;

📌 Haremlik selamlık uygulaması var. ( Kız ve erkek öğrenciler kantinde ayrı yerlerde sıraya girecekmiş.)

📌 Kız öğrenciler servis araçlarında asla ön koltuğa oturmayacakmış; gerekirse ayakta gideceklermiş.

📌 Kız ve erkek öğrenciler birbirinden uzak duracakmış. Yok “kankim, kuzenim, sekiz yıllık arkadaşım” gibi açıklamalar kabul edilmeyecekmiş.

📌Üst sınıftan öğrencilerle arkadaşlık edilmeyecekmiş; onların bulunduğu alanlara gidilmeyecekmiş.

📌Öğrencilerin kendi arasında WhatsApp grubu kurması yasakmış!

📌Şakalaşılmayacakmış.

Türkiye Talibanlaşıyor demekte haksız değiliz! Derhal suç duyurusunda bulunacağız!"

İYİ PARTİ İL BAŞKANI: "İVEDİ AÇIKLAMA YAPMANIZ YERİNDE OLACAKTIR"

İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er ise paylaşımında, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü'ne seslenerek, "Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesine kayda gelen velilere aşağıda da paylaştığımız bir evrak verildiği iddiası var. Bu konuda ivedi açıklama yapmanız yerinde olacaktır" dedi.