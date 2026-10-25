Düzce - Otomobil ve minibüs çarpışıp savrulduktan sonra park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Düzce'de otomobil ile minibüsün çarpışarak savrulup ardından da park halindeki otomobile çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak girişindeki kavşakta T.Ö. idaresindeki otomobil ile F.S.’nin kullandığı minibüs çarpıştı.

Savrulan araçlar, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil yan yatarken, otomobil ise minibüsün altına girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ile 1 kişi, araçlardan çıkarılıp kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA