İstanbul Barosunun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu

İstanbul Barosunda gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçları belli oldu.

172 SANDIKTA OY KULLANILDI

İstanbul Barosunun yeni başkanını belirlemek amacıyla düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi saat 09.00'da başladı.

Beyoğlu'nda bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimde toplam 172 sandık kuruldu. Avukatların katılımıyla yapılan oylama, saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

ÜMİT KOCASAKAL 9 BİN 970 OY ALDI

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına geçildi.

Cumhuriyetçi Güç Birliği'nin adayı Avukat Prof. Dr. Ümit Kocasakal, açılan sandıklarda 9 bin 970 oy alırken, Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı Avukat Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ise 6 bin 860 oyda kaldı.

İSTANBUL BAROSUNUN YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre rakibinden daha fazla oy alan Ümit Kocasakal, İstanbul Barosunun yeni başkanı seçildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır