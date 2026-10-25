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Elazığ'da KPSS'ye geç kalma riski bulunanlara polisten destek

Elazığ'da polis ekipleri, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna geç kalma riski bulunan adayları sınava girecekleri merkezlere ulaştırdı.

Elazığ'da KPSS'ye geç kalma riski bulunanlara polisten destek

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ÖSYM tarafından düzenlenen sınav öncesinde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanan tüm noktalarda ekipler görevlendirildi.

Ekipler, sınava geç kalma riski bulunan öğrencilerin hızlıca tespit edilmesi ve zamanında sınav yerlerine yetiştirilmesi için trafik denetimlerinde drondan faydalandı.

Elazığ da KPSS ye geç kalma riski bulunanlara polisten destek 1

Geç kalma riski bulunan adayları tespit eden polis ekipleri, onları hızlıca sınava girecekleri merkezlere ulaştırdı.

Adaylar, kendilerine yardımcı olan polise teşekkür etti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin geleceğin teminatı olan gençlerin sınav heyecanına ortak olduğunu belirtti.

Sınavlarına zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için ekiplerin gerekli desteği sağladığını belirten Hatipoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dron destekli trafik denetimlerimizle sınav güzergahlarında trafik yoğunluğunu yakından takip ederek ulaşımın aksamadan sürdürülmesi için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her an, her koşulda yanlarında olmaya devam ediyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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