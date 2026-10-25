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Yer: Kırklareli! Çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimi için sandık başına gitti

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan’daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için Atatürk Kültür Merkezi’nde oy kullandı.

Yer: Kırklareli! Çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimi için sandık başına gitti

Bulgaristan’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi kapsamında, Babaeski’de yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına gidiyor. İlçede oy verme işlemi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Yer: Kırklareli! Çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimi için sandık başına gitti 1

Seçime katılmak isteyen çifte vatandaşlar, kültür merkezinde kurulan sandığa gelerek tercihlerini yapıyor. Babaeski’deki seçmenler de kullandıkları oylarla Bulgaristan’ın yeni cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısının belirlenmesine katkı sağlıyor.

Yer: Kırklareli! Çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimi için sandık başına gitti 2

İLK TURDA SEÇİLMEK İÇİN İKİ KOŞUL ARANIYOR

Seçimde bir cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı aday çiftinin ilk turda seçilebilmesi için kayıtlı seçmenlerin yarısından fazlasının oylamaya katılması gerekiyor. Aday çiftinin ayrıca kullanılan geçerli oyların yarısından fazlasını alması şartı aranıyor. Bu koşullardan herhangi birinin sağlanamaması halinde seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda, ilk oylamada en fazla oyu alan iki aday çifti 1 Kasım’da yeniden yarışacak.

Yer: Kırklareli! Çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimi için sandık başına gitti 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Kırklareli
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