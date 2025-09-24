HABER

Düzce Üniversitesi uluslararası buluş fuarından 3 madalya ile döndü

Düzce Üniversitesi, TEKNOFEST 2025 İstanbul etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ISIF’25-10.

Düzce Üniversitesi, TEKNOFEST 2025 İstanbul etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ISIF’25-10. Uluslararası Buluş Fuarı’nda önemli bir başarıya imza attı. Düzce Üniversitesi ortaklığında geliştirilen üç farklı patent, fuarda 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz Madalya ile ödüllendirildi.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Subaşı’nın buluşçuları arasında yer aldığı inşaat sektöründe enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen yenilikçi bir proje olan "Enerji Depolayan Agregalar ve Enerji Depolama Yapay Agregalar" başlıklı patent, altın madalya ile ödüllendirildi. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Subaşı ile Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Sedat Kaya’nın buluşçuları arasında yer aldığı geleneksel Türk sanatı olan ebrunun, cam elyaf takviyeli beton (GRC) yüzeylere estetik biçimde uygulanmasını mümkün kılan özel bir üretim yöntemi olan "Ebru Desenli Beton Yüzeyi" başlıklı proje ise gümüş madalya kazandı.

Elektriksel iletkenlik özelliği kazandırılmış cam lif takviyeli beton (CTB) malzeme ile geliştirilmiş bir cephe sistemi sunan ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Subaşı’nın da buluşçuları arasında yer aldığı "Isıtılabilir Cephe Kaplama Malzemesi" başlıklı patent ise bronz madalya almaya hak kazandı.
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak tarafından takdim edilen ödüller hakkında konuşan Prof. Dr. Serkan Subaşı, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinde büyük katkıları olanlara teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi uluslararası buluş fuarından 3 madalya ile döndü 1

Düzce Üniversitesi uluslararası buluş fuarından 3 madalya ile döndü 2

