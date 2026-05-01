Düzce üretiyor, emek kazanıyor

Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle gerçekleştirilen Düzce Üretim Şenlikleri Millet Bahçesi’nde açıldı. Bu yıl kapsamı genişletilen şenlikler, üretimin yanı sıra sosyal farkındalık ve sürdürülebilir yaşam kültürünü de odağına aldı.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Düzce Üretim Şenlikleri, Millet Bahçesi ev sahipliğinde başladı. Düzce Belediyesi öncülüğünde Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin destekleri ile gerçekleştirilen şenlik; bu ay daha kapsayıcı ve geniş katılımlı olarak ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Sanat Sokağı, Tarım Sokağı ve Emek Pazarı olmak üzere üç ayrı bölümde ziyaretçilerini ağırlayan sokağın bu ay ki etkinliklerinde; geri dönüşüm, sıfır atık ve ikinci el stantları kurularak, sürdürülebilir yaşam anlayışını destekleyen örnekler sunuldu.

Miniklere doğa, üretim ve tarım bilincini erken yaşta kazandırmak hedefiyle Doğa Anaokulu öğrencileriyle "Haydi Çocuklar Tarıma" atölyesi gerçekleştirildi.

Ayrıca kadın emeğinin ön planda olduğu Emek Pazarı alanında "Şiddete Hayır" farkındalık çalışması düzenlenerek, toplumsal duyarlılık vurgusu yapıldı.

Düzce’nin kültürel mirasını yansıtan ürünler, yerel üreticiler tarafından hazırlanan el emeği ürünler ve sanat eserlerinin görücüye çıktığı şenlikler, 2 Mayıs Pazar günü de dahil olmak üzere 3 gün boyunca ziyarete açık kalacak.



