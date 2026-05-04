Düzce’de 168 araç trafikten men edildi

Düzce’de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere izin vermiyor. Son bir haftada yapılan denetimde bin 784 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 168 araç trafikten men edildi.

Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 16 bin 640 araç, bin 81 motosiklet 204 servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 784 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 168 araç trafikten men edildi.
Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

