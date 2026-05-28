Düzce’de bayramın ilk günü 154 acemi kasap hastanelere koştu

Bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek için kendi imkanlarıyla kesim yapmaya çalışan vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satırla ya da kurbanlıkların tekme ve boynuz darbeleriyle yaralanıp soluğu hastanelerde aldı.

Kent genelinde el, kol ve bacaklarından yaralanarak Düzce’deki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvuran toplam 154 kişi tedavi altına alındı. Hastanelerde yoğunluk oluşturan vatandaşların tamamı, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır