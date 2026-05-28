HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Düzce’de bayramın ilk günü 154 acemi kasap hastanelere koştu

Düzce’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 154 kişi hastanelerde tedavi gördü.

Düzce’de bayramın ilk günü 154 acemi kasap hastanelere koştu

Bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek için kendi imkanlarıyla kesim yapmaya çalışan vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satırla ya da kurbanlıkların tekme ve boynuz darbeleriyle yaralanıp soluğu hastanelerde aldı.
Kent genelinde el, kol ve bacaklarından yaralanarak Düzce’deki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvuran toplam 154 kişi tedavi altına alındı. Hastanelerde yoğunluk oluşturan vatandaşların tamamı, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Düzce’de bayramın ilk günü 154 acemi kasap hastanelere koştu 1

Düzce’de bayramın ilk günü 154 acemi kasap hastanelere koştu 2

Düzce’de bayramın ilk günü 154 acemi kasap hastanelere koştu 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Domuzlar yerleşim yerine inerek yiyecek aradıDomuzlar yerleşim yerine inerek yiyecek aradı
Ayı, arı kovanlarına zarar verdiAyı, arı kovanlarına zarar verdi

Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.