Düzce’de bir evde yangın çıktı: Alevler geceyi aydınlattı

Düzce’de meydana gelen yangında bir evin kazan dairesi alev alev yandı. Alevler geceyi aydınlatırken ölen yada yaralanan olmaması yüreklere su serpti.

Yangın, gece saatlerinde Düzce Merkez’e bağlı Otluoğlu Mahallesi 19335. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Y. K.’ya ait evin hemen yanında bulunan kat kaloriferinin olduğu kazan dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Geceyi aydınlatan alevleri gören mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hemen müdahale ederek, kazan dairesindeki yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ev sahibi Yılmaz Kuru, yangın sırasında dışarıda olduğunu ve evine geldiğinde yangını gördüğünü söyleyerek, "Burada kat kaloriferi vardı. Kimsede duymadan yanmış" diye konuştu.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

