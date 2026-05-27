Bayramın ilk günü Özel ile Kılıçdaroğlu restleşti: "İyi niyetli olmadıkları ortaya çıktı"

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Özel, Kılıçdaroğlu'nun bu sabahki sözlerine jet yanıt verdi. Özel ayrıca kurultay yapılmasının önünde engel olmadığını savunarak "Yapmanın 3-4 farklı yolu var. Yeter ki niyet olsun" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından başlayan tartışmalar, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. Kılıçdaroğlu’nun kurultay süreci ve genel merkezde yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerinin ardından Özgür Özel’den dikkat çeken bir yanıt geldi. Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu’nun sorularını yanıtlayan Özel, hem parti binası önünde yaşananları hem de olağanüstü kurultay tartışmalarını değerlendirdi.

“SABAH 7’DE PARTİMİZİN KAPISINA DAYANDILAR”

Kılıçdaroğlu’nun, partiye yönelik polis müdahalesiyle ilgili “Milletvekilleri nasıl içeriye alınmaz? Orası halkın partisi” sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, olaydan bir gün önce Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini söyledi.

Özel, kurultay tarihinin belirlenmesi için iki tarafın da 2’şer kişiyi görevlendirdiğini belirterek, bu isimlerin saat 12.00’de bir araya gelip müzakere edeceğini ifade etti.

Sürecin bu şekilde ilerlemediğini söyleyen Özel, “Kemal Bey’in görevlendirdiği o 2 arkadaş sabah 7’de arkalarına mafyatik grupları alıp partimizin kapısına dayandı” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

“PARTİNİN BASILMASI UZLAŞMACI BİR TAVIR MI?”

Kılıçdaroğlu’nun, söz konusu isimleri sabah saatlerinde genel merkeze kendisinin göndermediğini söylediğini aktaran Özel, bu açıklamaya inanamadığını dile getirdi.

Özel, saat 12.00’de yapılacak bir görüşme planlanmışken sabah 7’de parti binasına gidilmesini eleştirerek, “Hem mafyatik hem de Erdoğan destekçisi bir grupla partinin basılması uzlaşmacı bir tavır mıdır?” ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin tek başlarına içeri girme talebi olmadığını savunan Özel, söz konusu grubun birlikte içeri girmek istediğini ileri sürdü. Parti binasının içinde de çok öfkeli bir kalabalık bulunduğunu belirten Özel, içeri girilmesi halinde çok daha kötü görüntülerin yaşanabileceğini söyledi.

“İYİ NİYETLİ OLMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI”

Özgür Özel, saat 12.00’de randevusu bulunan isimlerin sabah erken saatlerde parti binasına gelmesinin iyi niyetli olmadığını savunurken "Zaten saat 12.00’de randevusu olan milletvekillerinin sabah 7’de bu şekilde kapıya dayanmasının iyi niyetli olmadığı birkaç saat içinde ortaya çıkmış oldu" dedi.

KURULTAY YANITI: “TEDBİR KARARI ENGEL DEĞİL”

Özel’e, Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultay konusunda Yargıtay’daki tedbir kararını işaret etmesi ve “Bana kalsa yarın yaparım” sözleri de soruldu.

Bu konuda Kılıçdaroğlu’ndan farklı düşünen Özel, olağan ya da olağanüstü kurultayın yeni bir kurucu işlem olduğunu belirterek, tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını savundu.

Özel, “Mesele niyet meselesidir” diyerek, kurultay sürecinin önünde hukuki değil siyasi bir tercih bulunduğunu dile getirdi.

“CHP’Yİ MAHKEME KARARLARI DEĞİL, CHP’NİN KENDİSİ ŞEKİLLENDİRİR”

Özel, kurultay kararı alınması halinde yargıdan gelebilecek olası bir engellemeye de değindi. Böyle bir durumda birlikte tavır alınması gerektiğini belirten Özel, “Diyelim ki biz kurultay kararı aldık ama AK Parti yargısı engel oldu. O zaman da o kararın karşısında birlikte duralım” dedi.

CHP’nin geleceğinin mahkeme kararlarıyla değil, partinin kendi iradesiyle belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Özel, “CHP’yi mahkeme kararları değil, CHP’nin kendisi şekillendirir. Siyaset şekillendirir” ifadelerini kullandı.

“YETER Kİ NİYET OLSUN”

Özgür Özel, 45 gün sonra kurultay yapılmasının önünde hiçbir hukuki engel olmadığını savundu. Kurultayın yapılması için birden fazla yol bulunduğunu belirten Özel, “Yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
