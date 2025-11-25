HABER

Düzce’de sis etkili oluyor

Düzce şehir merkezinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.nGörüş mesafesinin düştüğü siste, yer yer kartpostallık görüntüler oluştu.

Düzce’de her sonbahar ve kış mevsiminde yaşanan sis, havaların soğuması ile birlikte yeniden şehir merkezini esir aldı. Sabah saatlerinde sise teslim olan şehirde görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Araçlarıyla iş yerlerine gitmeye çalışan sürücüler yer yer güçlükle ilerlerken, kent merkezinde de kartpostallık görüntüler oluştu. Özellikle şehrin ortasından geçen Asar Deresi üzerinde köprülerden geçen yayaların siste görüntüsü güzel kareler oluşturdu.

Yetkililer ise sürücüleri sise karşı uyararak, aşırı sürat yapılmamasını, araç farlarını yakmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardılar.

Düzce’de sis etkili oluyor 5Kaynak: İHA

