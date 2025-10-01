Düzce’nin geleceği planlanıyor

Düzce’nin geleceğini planlamak için her ay düzenli olarak toplanan Belediye Başkanları ve kurum amirleri bu sefer Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün başkanlığında toplandı.

Düzce’de her ay belediye başkanları kent genelinde yapılacak çalışmalar ile ilgili toplantı gerçekleştiriyor. Düzenli olarak bir araya gelen belediye başkanları ve kurum amirleri şehrin kalkınmasının yanı sıra geleceği için de görüşmelerde bulunuyor. Bu çerçevede son toplantı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün başkanlığında gerçekleştirildi. Düzce için durmadan yorulmadan örnek gösterilen bir uyumla çalışmaya devam eden Belediye Başkanlarının toplantısında şehrin geleceği plandı.

