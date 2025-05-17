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E-5'te kaynak yapan ve korna çalan sürücüyü ölümle tehdit eden şahıs yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta E-5 Karayolu'ndan yan yola geçmek isteyen vatandaşların önüne geçince korna çalarak tepki gösteren sürücüyü ölümle tehdit eden trafik magandası polis ekipleri tarafından yakalandı.

E-5'te kaynak yapan ve korna çalan sürücüyü ölümle tehdit eden şahıs yakalandı

Olay, 12 Mayıs'ta akşam saatlerinde E-5 Karayolu Esenyurt mevkiinde yaşanmıştı. Bir şahıs, anayoldan yan yola geçmek için bekleyen onlarca aracın önüne geçmiş, bu sırada kendisine korna çalarak tepki gösteren tır şoförüne ise küfür eden trafik magandası aracından inmişti. Şoförün yanına kadar gelerek "Meslektaş olmasak seni öldürürdüm" diye tehdit eden trafik magandası, tartışmanın ardından aracına binerek uzaklaşmıştı. Yaşanan o anlar ise tır şoförünün cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 34 FVZ 343 plakalı araç sürücüsü V.K. tespit edildi. V.K. isimli şahsa, duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak, yayaların trafiği engelleyecek ve tehlikeye düşürecek harekette bulunması suçlarından 2 bin 979 TL idari para cezası uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem yapılmak üzere Esenyurt Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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