HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

E-5'te korkunç kaza! İETT otobüsü yoldan çıkıp kaza yaptı

İçerik devam ediyor

İstanbul Büyükçekmece'de bir İETT otobüsü, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Yaşanan kaza anı saniye saniye kameralara yansırken yaşanan olayda yaralanan olmadı.

Kaza, D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

E-5 te korkunç kaza! İETT otobüsü yoldan çıkıp kaza yaptı 1

YOLDAN ÇIKIP SAVRULDU

Şoförünün kontrolünü kaybettiği otobüs, kayarak yoldan çıktı ve arka kısmı yan yola doğru savruldu.

E-5 te korkunç kaza! İETT otobüsü yoldan çıkıp kaza yaptı 2

Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsün ana yol ile yan yol ayrımına geldiği sırada kayarak istikametini kaybettiği görülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'da FETÖ operasyonunda 11 kişi tutuklandıMuğla'da FETÖ operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Ordu’da halı sahada rahatsızlanan üniversiteli genç hayatını kaybettiOrdu’da halı sahada rahatsızlanan üniversiteli genç hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.