E-Devlet sevk bilginiz bulunmamaktadır hatası nedir, ne anlama gelir? E-Devlet sevk bilginiz bulunmamaktadır hatası ve çözümü

E-Devlet sistemi tüm devlete ait kurum ve kuruluşların tek bir portal üzerinde ulaşılabilir hale gelmesini sağlamaktadır. Tüm kamu kurumlarına ait resmi internet siteleri ve mobil cihazlara indirilerek kullanılabilen mobil uygulamalara e-Devlet portalı üzerinden ulaşılabilmektedir.

E-Devlet sevk bilginiz bulunmamaktadır ne demektir?

Askerlik durumu olan kişilerin yapılan yoklamalar sonucunda askerliğe elverişli oldukları tespit edilirse bu tespit sevk belgesi adı verilen resmi belge ile tamamlanır. Sevk belgesinde kişiye ait tüm bilgiler doğru ve eksiksiz şekilde yer almalıdır. Oluşturulan belge e-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilmektedir.

Askerlik yerlerinin belirlendiği süreçte kullanılan sevk bilgisi e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilmektedir. Ancak bazı durumlarda e-Devlet sistemine giriş yapıp sevk bilgisi ekranına ulaşmak isterken çeşitli sorunlar yaşanabilir ve ekranda sevk bilgisinin bulunmadığına dair bir ibare görüntülenebilir.

E-Devlet sevk bilginiz bulunmamaktadır hatası nedir? E-Devlet sevk bilginiz bulunmamaktadır hatası ne anlama gelir?

Sevk bilgisi askere gidecek olan kişilerin sevk edilecekleri acemi birliğine ait bilgiler içerir. Bu bilgiler e-Devlet üzerinden çeşitli yoklamaların sonucu olarak düzenlenen belge sonrasında görüntülenebilir. Kişinin acemi birliği yeri belli olduysa e-Devlet'te ilgili menü altından sevk bilgileri görüntülenebilir. Ancak bazı durumlarda bilgiler ekrana gelmeyebilir ve hata ile karşılaşılabilir. E-Devlet sevk bilginiz bulunmamaktadır hatası ve çözümü birbirine bağlıdır çünkü hatanın nedenine göre çözüm üretilmelidir.

Eğer askerliğini sevk durumunu öğrenmek için e-Devlet sisteminde ilgili menüye giren kişi, e-Devlet sevk bilgisi bulunmamaktadır hatası ile karşılaşırsa bunun çeşitli nedenleri olabilir. Bu uyarı kişinin askerlik yerinin hâlâ belirlenmemiş olması nedeniyle çıkmış da olabilmektedir. Askerliğe başlama yeri olan acemi birliği henüz belirlenmediyse ve birlik o celp döneminde değilse sorgulama ekranında sevk bilginiz bulunmamaktadır hatası ile karşılaşılabilir.