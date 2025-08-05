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e-Devlet şifre sıfırlama nasıl yapılır?

e-Devlet sistemi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının resmi işlemlerini daha pratik bir şekilde yapabilmesini sağlamaktadır. Kişiler kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeden internet üzerinden pek çok işlemi gerçekleştirebilirler. Sisteme giriş yapmak için her vatandaşın kendine özel bir şifresi bulunur. Bu şifrenin unutulması vb. durumlarda ise şifrenin yenilenmesi gerekir. Peki, e-Devlet şifre sıfırlama nasıl yapılır?

e-Devlet şifre sıfırlama nasıl yapılır?
Defne Vera Şahin

e-Devlet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunulan dijital bir kurum olarak tanımlanabilir. E-Devlet üzerinden kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirebilecekleri pek çok işleme online olarak erişebilirler. Kişiler, e-Devlet sayesinde kimlik bilgileri, adli sicil kaydı, emekli maaşı, vergi borcu sorgulama, SGK primi, araç tescil ile pasaport sorgulama işlemlerini ve kamu kuruluşlarının çeşitli işleriyle ilgili pek çok işlem yapılabilir. Bu tür resmi işlemlerini online olarak yapmak isteyen vatandaşların öncelikle e-Devlet şifresini bilmeleri gerekir. Şifresini unutanlar vb. nedenlerle e-Devlet şifresini yenilemek isteyenler ise bunu nasıl yapacaklarını merak ederler.

e-Devlet şifresi nasıl alınır?

İlk defa e-Devlet şifresi almak isteyen kişiler, 1 defaya mahsus PTT şubelerine başvurarak belirli bir ücret karşılığında e-Devlet şifresi edinebilirler. Şifre alabilmek için şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının olduğu fotoğraflı bir kimlik (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış çalışma izin kartı) ile başvuru yapılabilir. Bu sayede yurt içindeki herhangi bir PTT Merkez Müdürlüğü'nden ya da yetkili bir şubeden e-Devlet şifresi alınabilmektedir. e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen pek çok işlem yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Bu sebeple PTT’den alınacak şifreler sadece kimlik sunulması ve şahsen başvuru ile verilir.

İlk defa PTT’den şifre aldıktan sonra bu şifrenin hemen değiştirilmesi gerekir. PTT’den alınan şifrenin değiştirilmemesi halinde bir süre sonra şifre kullanım dışı kalacağından tekrardan yeni şifre alınması gerekmektedir. PTT’den alınan zarf içerisindeki şifre ile e-Devlet sistemine giriş yaparak mevcut şifre hızlı bir şekilde değiştirilebilmektedir. Sisteme ilk defa giriş yapan kullanıcılar için giriş yapar yapmaz şifre değişikliği istenir. Bu adım geçilmeden şifrenin yüksek güvenlikli bir şifre ile değiştirilmesi gerekir. Ardından e-Devlet sistemi üzerinden gerekli işlemler yapılmaya başlanabilir.

e-Devlet şifre sıfırlama nasıl yapılır?

E-devlet sistemi üzerindeki bilgilerde vatandaşa ait tüm kimlik ve iletişim numaraları kayıt altında tutulur. Bilhassa sistem üzerindeki iletişim konusunda telefon numarası ve mail adresi gibi bilgiler daima güncel olmalıdır. Bunun nedeni ise e-Devlet şifresi unutulduğunda ya da çeşitli durumlarda şifrenin değiştirilebilmesi için bu bilgiye ihtiyaç duyulmasıdır.

e-Devlet hesabında daha önceden tanımlanmış olan bir telefon numarası mevcut değilse şifre yenileme işlemi yapılamaz. Bu durumda ise tekrardan bir PTT şubesine kimlikle beraber başvurup yeni bir şifre alınması gerekir. Hesabında telefon numarası kayıtlı olan vatandaşlar için e-Devlet şifre yenileme adımları şu şekildedir:

  • İlk olarak www.turkiye.gov.tr linkine girdikten sonra açılan sayfadaki sağ üst köşede yer alan “Giriş yap” butonuna basın.
  • Giriş sayfasının alt bölümündeki “Şifremi unuttum” butonuna tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada bulunan “Şifremi Hatırlamıyorum” seçeneğine tıklayın ve Devam Et’e tıklayın.

Şifre değiştirme sayfasında e-Devlet sistemi sizden bazı kişisel bilgiler isteyecektir. Bu alanları şu şekilde doldurulur:

  • Şifrenizi değiştirme işleminin ilk aşamasında kimlik tipinin belirlenmesi gerekir, bunun için kullanacağınız kimliği seçin.
  • Kimliğinizdeki T.C. kimlik numarasını yazın.
  • Birinci derece akrabalarınızdan birine (anne, baba, eş, çocuk) veya kardeşinize ait T.C. kimlik numarasını yazın.
  • Not: Seçilen kimlik türüne göre farklı bilgiler girilmesi gerekebilir. E-Devlet tarafından istenecek herhangi bir bilgi kimliğin üstünde bulunabilir. Güvenlik kodu bölümüne resimde görülen harf ve rakamlar da girildikten sonra Devam Et’e tıklayın.
  • Bir sonraki sayfaya geçildiğinde gerekli alanlara anne adı, baba adı, kayıt no gibi gibi ek bilgileri girin.
  • Buraya kadar tüm bilgiler sorunsuz bir şekilde girildiğinde nüfus bilgileriniz başarıyla doğrulandı anlamına gelir. Ardından karşınıza çıkan ekrandaki alanlara e-Devlet hesabınızda kayıtlı olan telefon numaranızı ve e-posta adresinizi yazın. Cep telefonunuza SMS olarak gelen doğrulama kodunu istenen alan girin ve devam et butonuna tıklayın.
  • Gelinen son adımda ise yeni e-Devlet şifresi belirmek gerekmektedir. Tercih ettiğini şifreyi yazdıktan sonra kaydetmeyi de unutmayın.
  • Tüm bu adımlarla beraber e-Devlet şifre değiştirme işlemleri tamamlanır. Artık yeni şifreyle beraber e-Devlet hesabınızda oturum açabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet şifre
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