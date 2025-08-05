e-Devlet şifre sıfırlama nasıl yapılır?

e-Devlet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunulan dijital bir kurum olarak tanımlanabilir. E-Devlet üzerinden kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirebilecekleri pek çok işleme online olarak erişebilirler. Kişiler, e-Devlet sayesinde kimlik bilgileri, adli sicil kaydı, emekli maaşı, vergi borcu sorgulama, SGK primi, araç tescil ile pasaport sorgulama işlemlerini ve kamu kuruluşlarının çeşitli işleriyle ilgili pek çok işlem yapılabilir. Bu tür resmi işlemlerini online olarak yapmak isteyen vatandaşların öncelikle e-Devlet şifresini bilmeleri gerekir. Şifresini unutanlar vb. nedenlerle e-Devlet şifresini yenilemek isteyenler ise bunu nasıl yapacaklarını merak ederler.

e-Devlet şifresi nasıl alınır?

İlk defa e-Devlet şifresi almak isteyen kişiler, 1 defaya mahsus PTT şubelerine başvurarak belirli bir ücret karşılığında e-Devlet şifresi edinebilirler. Şifre alabilmek için şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının olduğu fotoğraflı bir kimlik (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış çalışma izin kartı) ile başvuru yapılabilir. Bu sayede yurt içindeki herhangi bir PTT Merkez Müdürlüğü'nden ya da yetkili bir şubeden e-Devlet şifresi alınabilmektedir. e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen pek çok işlem yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Bu sebeple PTT’den alınacak şifreler sadece kimlik sunulması ve şahsen başvuru ile verilir.

İlk defa PTT’den şifre aldıktan sonra bu şifrenin hemen değiştirilmesi gerekir. PTT’den alınan şifrenin değiştirilmemesi halinde bir süre sonra şifre kullanım dışı kalacağından tekrardan yeni şifre alınması gerekmektedir. PTT’den alınan zarf içerisindeki şifre ile e-Devlet sistemine giriş yaparak mevcut şifre hızlı bir şekilde değiştirilebilmektedir. Sisteme ilk defa giriş yapan kullanıcılar için giriş yapar yapmaz şifre değişikliği istenir. Bu adım geçilmeden şifrenin yüksek güvenlikli bir şifre ile değiştirilmesi gerekir. Ardından e-Devlet sistemi üzerinden gerekli işlemler yapılmaya başlanabilir.

e-Devlet şifre sıfırlama nasıl yapılır?

E-devlet sistemi üzerindeki bilgilerde vatandaşa ait tüm kimlik ve iletişim numaraları kayıt altında tutulur. Bilhassa sistem üzerindeki iletişim konusunda telefon numarası ve mail adresi gibi bilgiler daima güncel olmalıdır. Bunun nedeni ise e-Devlet şifresi unutulduğunda ya da çeşitli durumlarda şifrenin değiştirilebilmesi için bu bilgiye ihtiyaç duyulmasıdır.

e-Devlet hesabında daha önceden tanımlanmış olan bir telefon numarası mevcut değilse şifre yenileme işlemi yapılamaz. Bu durumda ise tekrardan bir PTT şubesine kimlikle beraber başvurup yeni bir şifre alınması gerekir. Hesabında telefon numarası kayıtlı olan vatandaşlar için e-Devlet şifre yenileme adımları şu şekildedir:

İlk olarak www.turkiye.gov.tr linkine girdikten sonra açılan sayfadaki sağ üst köşede yer alan “Giriş yap” butonuna basın.

Giriş sayfasının alt bölümündeki “Şifremi unuttum” butonuna tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada bulunan “Şifremi Hatırlamıyorum” seçeneğine tıklayın ve Devam Et’e tıklayın.

Şifre değiştirme sayfasında e-Devlet sistemi sizden bazı kişisel bilgiler isteyecektir. Bu alanları şu şekilde doldurulur: