e-Devlet şifre yenileme PTT'ye gitmeden yapılır mı?

Vatandaşlar e-Devlet sistemi aracılığıyla pek çok resmi işlemi kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. E-Devlet sistemi sayesinde herhangi bir müdürlüğe veya şubeye gitmeye gerek kalmaz. Sistem üzerinde başvuru sorgulamaları, resmî bir iş için istenen evrakları çıkartmak gibi pek çok işlem bilgisayar üzerinden yapılabilir. Bu sayede yoğun şehir yaşamında zamandan tasarruf edilir ve sıra beklemek zorunda kalınmaz. E-Devlet üzerinden işlem yapabilmek için e-Devlet şifresine ihtiyaç duyulur. İlk defa şifre alacak vatandaşların PTT’ye başvurması gerektiği bilinmektedir. Fakat şifresini yenilemek isteyen kişiler PTT’ye gitmeden nasıl şifre yenileyeceklerini merak ederler.

e-Devlet şifresi nasıl alınır?

Kişisel bilgilere ve güvenlik gerektiren resmi kurum işlemlerine erişebilmek için şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama sistemlerine ihtiyaç duyulur. E-Devlet giriş yapabilmek için tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile birçok entegre resmi hizmet aynı yerden alınabilir.

Kişilerin e-Devlet şifresi edinebilmek için bazı koşulları karşılamaları gerekir:

15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahipleri ve yabancılar üzerinde T.C. kimlik numaralarının yer aldığı kimliklerini ibraz ederek şifrelerini alabilir.

E-Devlet şifresi, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu bir kimlik (nüfus cüzdanı, “chip”li TC kimlik kartı, pasaport) sunularak ülke içerisindeki PTT Merkez Müdürlüklerinden, yurtdışında ise Elçilik veya Konsolosluklardan şahsen başvuru ile temin edilebilir.

İlk defa e-Devlet şifresi almak isteyen vatandaşların yurt içinde PTT, yurt dışında ise Elçilik/Konsolosluklara başvurmaları gerekir.

PTT’den e-Devlet şifresi alabilmek için herhangi bir randevuya gerek yoktur. e-Devlet şifresi almak için gidilen PTT şubesi, şifre kartı için kişiden belirli bir ücret isteyebilir. e-Devlet şifre kartının içerisinde yazan ve kişiye özel hazırlanan şifre sayesinde e-Devlet sistemine giriş yapılabilir. Bu sayede e-Devlet üzerinde hizmet veren resmi kurumlarda birçok resmi işlem gerçekleştirilebilir.

e-Devlet şifre yenileme PTT'ye gitmeden yapılır mı?

e-Devlet şifre yenileme PTT’siz yapılır mı sorusuna yanıt olarak; PTT olmadan internet üzerinden şifre yenileyebilmek için bazı şartlar ve gereksinimler bulunur. İnternet üzerinden e-Devlet şifresi yenilemek için gereken şartlar şu şekilde sıralanabilir: