E-devlet sistemi T.C. Cumhuriyeti kurumları ile kamu hizmeti sunan pek çok kuruluşun hizmetlerine internet üzerinden erişim sağlanabilen bir platformdur. T.C vatandaşları ve işletmeler, resmi kurumların her birinin internet sitelerine ayrı ayrı girmek ya da kurumlara bizzat gitmek yerine e-Devlet sayesinde internetten birkaç dakikada istedikleri işlemi yapabilirler. Bu sayede SGK, nüfus/adres, tapu, trafik, araç, e-pasaport, vergi, mahkeme/dava, askerlik, cep telefonu IMEI, üniversite\yurt, belediye, su, doğalgaz, elektrik hizmetleri gibi pek çok alanda sorgulama vb. işlemler yapılabilirken gerekli belgeler alınabilmektedir. Bu noktada merak edilen konu iste e-Devlet sistemine şifresiz giriş yapılıp yapılamadığıdır.

e-Devlet şifresi olmadan işlem yapılır mı?

E-Devlet şifresi, kişilerin devlet kurumlarına ait hizmetlere internet üzerinden güvenli bir şekilde erişmesini sağlayan bir tür kimlik doğrulama sistemidir. Kişi, bu şifre sayesinde kendiyle ilgili kurumsal konuları bu hesap üzerinden görebilir, belge alabilir veya başvuru yapabilir. Bu açıdan e-Devlet sistemi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için dijital bir devlet kurumu işlevi görür.

E-devlet şifresi, herhangi bir vatandaşın kendi haricinde başka birinin e-Devlet profiline girmesinin önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir. E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen resmi işlemler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiği için söz konusu şifreler kişiye özel olarak oluşturulur. Bu nedenle şifreler sadece kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile alınabilir.

e-Devlet sistemine şifresiz giriş yapmak isteyen kullanıcılar bunun mümkün olup olmadığını araştırırlar. Gelişen güvenlik sistemleri sayesinde kullanıcılar e-Devlet şifresine gerek duymadan sisteme pek çok farklı yöntemle giriş yapabilirler. Bu yöntemler de kişisel bilgileri içerdiğinden güvenli ve kolay bir kullanım sunar. Bilhassa cep telefonu ve internet bankacılığı kullanan kişiler bu yöntemlerden faydalanabilir.

E-Devlet şifresiz giriş yöntemi

E-Devlet sistemine şifresiz giriş için:

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresinde üst bölümde yer alan 'internet bankacılığı' seçeceği işaretlenir ve ardından kullanıcı olunan banka logosunun barındırdığı bölüme tıklanır. Bu sayfa üzerinde internet bankacılığına nasıl giriş yapıyorsanız aynı şekilde giriş bilgileri girilerek e-Devlet hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Fakat resmi kurumların siteleri dışında hiçbir yerde internet bankacılığı şifrenizi paylaşmayın.

Bunun haricinde E-Devlet sistemine şifresiz giriş yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

1- İnternet bankacılığı ile giriş

Bankanızın dijital uygulaması üzerinden direkt olarak e-Devlet sistemine ulaşabilirsiniz.

2- Mobil imza

Mobil operatörünüzden mobil imza oluşturarak telefon üzerinden gerçekleştirdiğiniz kimlik doğrulaması ile giriş sağlayabilirsiniz.

3- Elektronik imza

USB veya akıllı kart sayesinde dijital imza kullanarak sisteme bağlanabilirsiniz.

4- T.C. Kimlik Kartı ile giriş

Çipli kimlik kartı ve kart okuyucu sayesinde direkt olarak e-Devlet sistemine erişim mümkündür.

5- e-İmza Sertifikalı USB Anahtarlar

Bazı özel şirketler tarafından sunulan güvenlik anahtarlarıyla da şifresiz giriş yapılabilir.