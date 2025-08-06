HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

e-Devlet şifresi olmadan işlem yapılır mı?

E-devlet sistemi üzerinden resmi kurumlarda gerçekleştirilen birçok işlem, internet sayesinde çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. E-Devlet'ten elde edilen evraklar, birçok yerde resmi evrak yerine geçmektedir. E-Devlet üzerinden işlem gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların merak ettiği bir konu da e-Devlet şifresidir. Peki, e-devlet şifresiz giriş mümkün mü?

e-Devlet şifresi olmadan işlem yapılır mı?
Defne Vera Şahin

E-devlet sistemi T.C. Cumhuriyeti kurumları ile kamu hizmeti sunan pek çok kuruluşun hizmetlerine internet üzerinden erişim sağlanabilen bir platformdur. T.C vatandaşları ve işletmeler, resmi kurumların her birinin internet sitelerine ayrı ayrı girmek ya da kurumlara bizzat gitmek yerine e-Devlet sayesinde internetten birkaç dakikada istedikleri işlemi yapabilirler. Bu sayede SGK, nüfus/adres, tapu, trafik, araç, e-pasaport, vergi, mahkeme/dava, askerlik, cep telefonu IMEI, üniversite\yurt, belediye, su, doğalgaz, elektrik hizmetleri gibi pek çok alanda sorgulama vb. işlemler yapılabilirken gerekli belgeler alınabilmektedir. Bu noktada merak edilen konu iste e-Devlet sistemine şifresiz giriş yapılıp yapılamadığıdır.

e-Devlet şifresi olmadan işlem yapılır mı?

E-Devlet şifresi, kişilerin devlet kurumlarına ait hizmetlere internet üzerinden güvenli bir şekilde erişmesini sağlayan bir tür kimlik doğrulama sistemidir. Kişi, bu şifre sayesinde kendiyle ilgili kurumsal konuları bu hesap üzerinden görebilir, belge alabilir veya başvuru yapabilir. Bu açıdan e-Devlet sistemi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için dijital bir devlet kurumu işlevi görür.

E-devlet şifresi, herhangi bir vatandaşın kendi haricinde başka birinin e-Devlet profiline girmesinin önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir. E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen resmi işlemler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiği için söz konusu şifreler kişiye özel olarak oluşturulur. Bu nedenle şifreler sadece kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile alınabilir.

e-Devlet sistemine şifresiz giriş yapmak isteyen kullanıcılar bunun mümkün olup olmadığını araştırırlar. Gelişen güvenlik sistemleri sayesinde kullanıcılar e-Devlet şifresine gerek duymadan sisteme pek çok farklı yöntemle giriş yapabilirler. Bu yöntemler de kişisel bilgileri içerdiğinden güvenli ve kolay bir kullanım sunar. Bilhassa cep telefonu ve internet bankacılığı kullanan kişiler bu yöntemlerden faydalanabilir.

E-Devlet şifresiz giriş yöntemi

E-Devlet sistemine şifresiz giriş için:

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresinde üst bölümde yer alan 'internet bankacılığı' seçeceği işaretlenir ve ardından kullanıcı olunan banka logosunun barındırdığı bölüme tıklanır. Bu sayfa üzerinde internet bankacılığına nasıl giriş yapıyorsanız aynı şekilde giriş bilgileri girilerek e-Devlet hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Fakat resmi kurumların siteleri dışında hiçbir yerde internet bankacılığı şifrenizi paylaşmayın.

Bunun haricinde E-Devlet sistemine şifresiz giriş yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

1- İnternet bankacılığı ile giriş

Bankanızın dijital uygulaması üzerinden direkt olarak e-Devlet sistemine ulaşabilirsiniz.

2- Mobil imza

Mobil operatörünüzden mobil imza oluşturarak telefon üzerinden gerçekleştirdiğiniz kimlik doğrulaması ile giriş sağlayabilirsiniz.

3- Elektronik imza

USB veya akıllı kart sayesinde dijital imza kullanarak sisteme bağlanabilirsiniz.

4- T.C. Kimlik Kartı ile giriş

Çipli kimlik kartı ve kart okuyucu sayesinde direkt olarak e-Devlet sistemine erişim mümkündür.

5- e-İmza Sertifikalı USB Anahtarlar

Bazı özel şirketler tarafından sunulan güvenlik anahtarlarıyla da şifresiz giriş yapılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından 37 yerinden bıçaklanan Saliha Akkaş yaşam mücadelesini kaybettiAnkara'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından 37 yerinden bıçaklanan Saliha Akkaş yaşam mücadelesini kaybetti
Berrin Sönmez'den Diyanet'in hutbesine 'Başörtülü' tepkiBerrin Sönmez'den Diyanet'in hutbesine 'Başörtülü' tepki

Anahtar Kelimeler:
e-devlet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sınavlara 'Joker Yakup' girmiş, onlarca kişi akademisyen olmuş

Sınavlara 'Joker Yakup' girmiş, onlarca kişi akademisyen olmuş

Sahte diploma skandalında çete liderinden itiraf! Mesajları ortaya çıktı... Sayısını kendi bile hatırlamıyor

Sahte diploma skandalında çete liderinden itiraf! Mesajları ortaya çıktı... Sayısını kendi bile hatırlamıyor

Terim'den F.Bahçe'nin yeni golcüsü Duran için olay sözler!

Terim'den F.Bahçe'nin yeni golcüsü Duran için olay sözler!

'Bütün varlıklarınız gider' Uzman isim altını olanları uyardı!

'Bütün varlıklarınız gider' Uzman isim altını olanları uyardı!

Canlı yayında tansiyon yükseldi: Beyefendi susmazsa bağıracağım

Canlı yayında tansiyon yükseldi: Beyefendi susmazsa bağıracağım

GBT kontrolünde jandarmaya saldırdılar: "Seni sivilken vururum"

GBT kontrolünde jandarmaya saldırdılar: "Seni sivilken vururum"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.