E-Devlet’ten evlilik cüzdanı sorgulama nasıl yapılır?

Birçok işlem gibi resmi kurum ve kuruluşlara ait çeşitli işlemler de internet üzerinden yapılabilir hale gelmiştir. Bazı resmi belgeler, devlete ait kurum ve kuruluşlara yapılacak olan talepler, mahkeme takibi işlemleri, dilekçe oluşturma ve takibi gibi çeşitli işlemler ve belgeler internet üzerinden talep edilebilmekte ve oluşturulabilmektedir. E-Devlet adı verilen sistem sayesinde devlete ait olan tüm kurum ve kuruluşların resmi internet sitelerine ya da mobil cihazlara indirilebilen mobil uygulamalarına tek bir portal üzerinden ulaşılabilmektedir.

E-Devlet sistemi sayesinde öğrenci belgesi, adli sicil kaydı gibi birçok resmi belge ya da dilekçe birkaç dakika içinde hazırlanabilmektedir. Bu durum hem resmi işlemleri daha hızlı bir şekilde halledilir hale getirmiştir hem de eskisi gibi saatlerce sıra bekleme durumu ortadan kalkmıştır. Bu portal üzerinden tüm resmi kurum ve kuruluşların uygulamalarına ulaşılarak bilgi alınabilir, mevcut işlemlerin takibi gerçekleştirilebilir ya da yeni belge talepleri oluşturulabilir.

İşe girme, evlenme gibi işlemleri için gerekli olan belgelerin talepleri ve temini de e-Devlet sistemi üzerinden ilgili ve yetkili devlet kurumlarının sitelerine ya da uygulamalarına ulaşılarak temin edilebilmektedir. Ehliyet, kimlik, trafik cezaları ve bunlar gibi eşitli işlemlerin sorgulamaları e-Devlet aracılığı ile yapılabilmektedir.

E-Devlet üzerinden yapılabilecek olan sorgulamalardan biri de evlilik cüzdanı (aile cüzdanı) sorgulaması işlemidir. Bu işlem direkt olarak e-Devlet üzerinden yapılamaz. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak evlilik cüzdanı sorgulama gerektiğinde, vatandaşlar bu işlemi e-Devlet sistemi üzerinden, evliliğin kayıtlı olduğu nüfus kayıt örneğine ulaşarak gerçekleştirebilmektedir. Vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden gerekli olduğu sürece kendilerine ait olan ya da üst ve alt soylarına ait olan kayıt örneklerini, yerleşim belgeler gibi farklı bilgiler için de sorgulama işlemi yapabilmektedirler.

Tüm vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak kendilerinin, ergin olmamış çocuklarının, akrabalarının ve yetkileri bulunan kişilerin çeşitli bilgilerini güvenlik amaçlı olarak koyulmuş kimlik doğrulama araçları kullanarak sorgulayabilmektedirler. E-Devlet portalı üzerinden sorgulanan işlemler fiziksel ya da elektronik ortamda belgeye dönüştürülerek ilgili ve yetkili kurumlara teslim edilebilir. Bu portal üzerinden çıkartılan belgeler resmi kurumlar tarafından kabul edilebilir geçerliliktedir.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirmek, sorgulama ya da işlem takibi yapmak, yeni işlem başlatmak için öncelikli koşul e-Devlet sistemine giriş yapmaktır. E-Devlet portalı üzerinden tüm kişisel ve resmi bilgilere ulaşım sağlanabildiği için portalın ve sistemin güvenliği çok yüksek tutulmuştur. Buna göre kişiler e-Devlet sistemine giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve kişiye özel olarak bir defalığına verilen şifreyi kullanmak durumundadırlar.

E-Devlet giriş işlemi yapabilmek için kişiye özel şifre en yakın PTT şubesine bizzat başvuru yaparak alınabilir. Ancak bu şifre bir defaya mahsus alınabilir ve kaybolması ya da unutulması halinde güvenlik gereği bazı işlemler gerekli olur. Portal girişi için T.C. kimlik numarası ve bu kişiye özel şifre yazılır. Çifte güvenlik için doğrulama kodu da telefon numarasına girilir. Ardından giriş işlemi güvenli bir şekilde gerçekleştirilmiş olur.

E-Devlet’ten evlilik cüzdanı sorgulama nasıl yapılır?

Bütün devlete ait kurum ve kuruluşları bünyesinde toplayan bir sistem olan e-Devlet sistemi üzerinden birçok farklı sorgulama işlemi gerçekleştirebilmek mümkün olmaktadır. Ancak e‑Devlet üzerinden doğrudan evlilik cüzdanı sorgulama yapılmaz. E-Devlet üzerinden evliliğin kayıtlı olduğu belgeye, yani nüfus kayıt örneğine ulaşılabilir. Buna göre e-Devlet evlilik cüzdanı sorgulama işlemi için de e-Devlet nüfus kayıt örneği sorgulama adımlarını takip etmek yeterli olacaktır. Kişiler medeni durumlar için sorgulamaları da bu sistem üzerinden birkaç dakika içinde kolayca yapabilmektedirler.

Yapılan sorgulama işleminin ardından durumu kanıtlayan belgenin çıktısı ya da dijital hâli de alınabilmektedir. E-Devlet üzerinden evlilik durumu sorgulaması işlemi yapılacaksa öncelikli olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekir. Ardından şu adımlar izlenir:

T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre e-Devlet giriş sayfasındaki ilgili yerlere girildikten sonra telefona gelen doğrulama kodu ekrandaki ilgili kutucuğa girilir ve giriş işlemi gerçekleştirilir.

Ardından açılan sayfada yer alan arama kısmına, "nüfus kayıt örneği belgesi sorgulama" yazılır ve ilerlenir.

Çıkan sayfada "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama" kısmı seçilir.

Daha sonra "Bilgilendirme" ve "Onay" bölümünü okunur ve onaylanır.

Ardından çıkacak kısımda oluşturulan belgede medeni hal ile eş bilgileri görüntülenir. Böylece evlilik cüzdanına olmasa da ilgili bilgilere ulaşılmış olur.

Bu konu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kapsamında olan bir konu olduğu için direkt olarak kurumun sitesine ya da uygulamasına gidilerek de sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir.

Evlilik cüzdanı sorgulama işlemi direkt olarak olmasa da nüfus kayıt örneğine ulaşarak e-Devlet üzerinden yapılabilir işlemlerden biridir. Medeni hal durumu sorgulama da e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinin resmi internet sitelerine ve uygulamalarına e-Devlet portalı üzerinden ulaşarak da sorgulama yapabilirler. Bu belge sorgulama işlemi herhangi bir işe girerken insan kaynakları bölümü tarafından istenen belgeler arasında da yer alabilmektedir. Böyle bir durumda da sorgulama işlemi yine e-Devlet sistemi üzerinden yapılabildiği gibi gerekli belge yine bu portal üzerinden bastırılabilir.

Kişilerin evliliklerini kanıtlayan bir belge olan nüfus kayıt örneği kişinin medeni halinin sorgulanabildiği e-Devlet portalı üzerinden görüntülenebilmektedir. Aynı şekilde evlilik başvuruları ve önceden yapılmış olan başvuruların durumları ve son bilgileri de e-Devlet portalı üzerinden ulaşılabilir bilgiler arasında yer almaktadır.