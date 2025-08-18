HABER

E-Devlet’ten sabıka kaydı nasıl alınır? 2025 e-Devlet sabıka kaydı alma

Teknolojinin her geçen gün daha da gelişmesi ve neredeyse tüm günlük işlemlerin internet üzerinden yapılabilir hale gelmesi resmi işlemlerin de hızlanmasını sağlamaktadır. Bugün birçok resmi işlem, belge oluşturma, çeşitli talepler ve dilekçeler gibi birçok farklı işlemi resmi internet siteleri ya da uygulamaları üzerinden yapabilmek mümkün hale gelmiştir.

Ferhan Petek

  • E-Devlet’ten sabıka kaydı nasıl alınır?
  • 2025 e-Devlet sabıka kaydı alma işlemi nasıl yapılır?

Adli sicil kaydı ya da halk arasında konuşulan günlük dildeki adı ile sabıka kaydı, çeşitli nedenlere bağlı olarak gerekebilen ve temin edilmesi son derece kolay olan resmi bir belgedir. Günümüzde birçok işlemin internet üzerinden yapılabilmesi gibi sabıka kaydı için de dijital ortamdan işlem yapılabilmektedir.

Sabıka kaydı, vatandaşların kesin olan ceza ve güvenlik önlemlerine dair mahkumiyet bilgilerinin kayıt edildiği, saklandığı özel bir sistemi karşılamaktadır. Bu sistemde Türk mahkemeleri ya da yabancı ülke mahkemeleri tarafından hakkında çeşitli mahkumiyet kararlarının olması durumuna dair bilgiler yer almaktadır.

Bir vatandaşın sabıka kaydı gereksinimi duyması çeşitli durumlara göre meydana gelebilir. Sık olarak işe girerken gerekebilen sabıka kaydı belgesi, vatandaşlar tarafından kolaylıkla çıkartılabilmektedir.

Eleman alımlarında işverenler ve insan kaynakları bölümleri kişiden sabıka kaydı isteyebilir. Bu belge güncel olarak çıkartılır ve istenen iş yerindeki ilgili birime teslim edilir. Kayıtların tutulması Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır.

E-Devlet’ten sabıka kaydı nasıl alınır?

Kanunlar gereği arşive alınma ve arşivde tutulma koşulları meydana gelen kayıtlar resen Adli Sicil ve İstatistik Genel müdürlüğü tarafından adli sicilden çıkartılır ve arşive alınır. Vatandaşlar ilgili birimlerden ve kurumlardan adli sicil belgelerine gerek duyulduğu takdirde ulaşabilmektedirler.

Adli sicil kaydında ya da sabıka kaydında kişilerin hapis cezalarına dair mahkumiyet kararları başta gelmek üzere şu bilgiler yer alır:

  • Koşullu salıverilme kararı
  • Hapis cezasına dair mahkûmiyet kararı
  • Koşullu salıverilme durumunda denetim süresinin uzatılmasına dair karar
  • İnfazın tamamlandığına dair bilgi

Sabıka kaydı direkt olarak ilgili kurumdan alınabileceği gibi günümüzde internet üzerinden de alınabilmektedir. Gizli bilgiler içerdiği için bu belge sadece kişinin kendi tarafından talep edilebilir ve alınabilir.

2025 e-Devlet sabıka kaydı alma işlemi nasıl yapılır?

Birçok diğer resmi belge ve işlem gibi e-Devlet üzerinden sabıka kaydına da ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Tüm resmi kurumların internet sitelerine ve uygulamalarına tek bir portal üzerinden ulaşabilmeyi sağlayan e-Devlet sisteminden sabıka kaydı almak için birkaç adım takip etmek yeterli olacaktır. Bu işlem için öncelikli olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Şu adımlar takip edilerek e-Devlet üzerinden sabıka kaydı alınabilir:

  • E-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş yapılır.
  • Ana sayfadaki arama kısmına adli sicil kaydı yazılır.
  • Çıkan listeden ilgili kısıma tıklanır ve ilerlenir.
  • Veriler takip edilerek belgeye ulaşılır.
