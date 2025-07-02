E-Devlet'ten tarife karşılaştırma nasıl yapılır? E-Devlet tarife karşılaştırma

E-Devlet sistemi, Türkiye’de birçok resmi kurum ve kuruluşa ait olan uygulamaları ve internet sitelerini tek bir portal üzerinde bir araya getiren bir sistemdir. Bu sistem üzerinden tüm resmi kurum ve kuruluşlara tek bir uygulama üzerinden ulaşılabilmektedir. Birçok resmi işlem, rapor ya da dilekçe e-Devlet sistemi üzerinden hazırlanabilmektedir.

Hepsi olmasa da birçok resmi işlem e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekir. Sisteme giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve 1 defaya mahsus olmak üzere PTT şubelerinde alınabilen kişiye özel şifreyi kullanmak yeterli olacaktır. E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek işlemler çeşitlilik göstermektedir.

E-Devlet'ten tarife karşılaştırma nasıl yapılır?

Tarife karşılaştırma işlemi de günümüzde internet üzerinde yapılabilen ve artık e-Devlet sistemi kullanılarak da gerçekleştirilebilen işlemlerden bir haline gelmiştir. E-Devlet sistemine gelen yeni tarife karşılaştırma sistemi uygulaması ile internet tarifeleri ve telefon tarifeleri de devlet üzerinde kıyaslama yapılabilir durumdadır.

Kişiler artık mobil telefon tarifelerini, internet tarifelerini ve sabit internet tarifelerini kolay ve pratik bir şekilde e-Devlet üzerinden karşılaştırabilmektedir. Geliştirilen yeni sistem sayesinde tüm kullanıcılar artık tarifelerini karşılaştırmak için e-Devlet sistemini kullanabilmektedir. Bu sayede kullanıcılar ortalama aylık ücret, işletmeci adı, ödeme şekli, taahhüt süresi, cayma bedeli, bağlantı hızı, ek imkanlar gibi kriterleri dikkate almak sureti ile kolay bir şekilde tercih yapabilir hale gelmiştir.

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından geliştirilmiş olan sistem sayesinde işletmecilerin farklı farklı sundukları tarifeler tek tek araştırma durumu olmaksızın kullanıcılar tarafından karşılaştırılabilmekte ve bir tercih yapma durumu daha kolay hale getirebilmektedir. Her operatörün sunduğu farklı tarifeler tek bir platform üzerinden karşılaştırılabilmektedir. Yeni tarife karşılaştırma sistemine göre şu adımlar takip edilerek tarife karşılaştırma işlemi yapılabilmektedir:

E-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş yapılır.

Ana sayfada yer alan arama kısmına BTK tarife karşılaştırma yazılarak aranma yapılır.

Açılan sayfadan hizmet türü mobil telefon, sabit internet, sabit telefon ya da TV olacak şekilde seçim yapılır.

Karşılaştırma yapılmak istenen operatörler seçilir.

Arzu edilen tarife fiyat aralığı girilir.

Faturalı ya da faturasız olacak şekilde ödeme tipi seçilir.

Tercih edilen taahhüt süresi seçilir.

Numara taşıması ya da servis sağlayıcısı değişiklik durumu tercihi yapılır.

Sorgula butonu tıklanır.

Açılan ekranda tarife karşılaştırma bilgileri görüntülenir.

Bu yeni uygulama sistemi sayesinde Türkiye uluslararası alanda da bir farkındalık yaratmıştır. Geliştirilen sistem uluslararası alanda da dikkat çekilmiştir. Bu hizmet Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU( tarafından da gerçekleştirilen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi kapsamında da 2025 yılı için Bilgiye Erişim alanında ödüle aday gösterilmiştir.