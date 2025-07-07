E-Nabız’dan rapor indirme adımları

Türkiye’de ve dünya genelinde birçok resmi işlem artık internet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak Türkiye’de sağlık işlemleri de internet üzerinden yapılabilmekte ve bu sayede vatandaşlar birçok işlemi çok hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirerek zaman kazanmaktadır. Eski sistemde uzun süren resmi işlemler ve beklenen sıraların yerini birkaç dakika içinde yapılabilen internet ya da site işlemleri almıştır.

Dijital gelişmelerin gitgide artması ve internetin resmi kurumlarda da kullanılır hale gelmesi gibi durumların bir sonucu da sağlık alanında görülmektedir. Türk vatandaşlarının kişisel sağlık bilgilerini bireysel olarak internet tabanlı bir serviste ya da mobil cihaz uygulamasında görüntülemeyi sağlayan e-Nabız sistemi bu durumun bir kanıtı niteliğindedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ve vatandaşlara sunulan bu hizmet Türkiye sınırları içinde kullanılan bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

E-Nabız sistemi üzerinden birçok bireysel işlem yapılabilmektedir. Randevu alma ya da iptal etme gibi işlemlerden, yaptırılan geçmişe dönük ya da en güncel tahlillerin ayrıntılı sonuçlarını görüntülemeye kadar birçok işlem e-Nabız sistemi aracılığı ile yapılabilmektedir. E-Devlet aracılığı ile ya da direkt olarak e-Nabız sistemine girilerek yararlanılabilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

Randevu alma, randevu iptali, randevu takibi

Muayene detayları

Kullanılan ya da yazılan ilaçların listesi

Reçete görüntüleme

Tahlil sonuçlarını görüntüleme

Aşı takvimi takibi

Organ bağışı yapma

Aile hekimi öğrenme, aile hekimi değiştirme talebi

En yakın olan sağlık kuruluşuna ait iletişim ve adres bilgileri

Rapor görüntüleme

E-nabız rapor indirme işlemi nasıl yapılır? Hangi adımlar takip edilmelidir?

Hem geçmişe yönelik hem de en güncel olan rapor ve tahlil sonucu bilgilerine e-Nabız üzerinden erişilebilmektedir. Sistemden yararlanabilmek için öncelikle e-Nabız sistemine kayıt olmak gerekir. E-Devlet sistemi üzerinden de ulaşılabilen e-Nabız sistemine giriş yapabilmek için kişiye özel şifre sahibi olmak gerekir. T.C. Kimlik numarası ve şifre girilerek e-Nabız sistemine giriş işlemi gerçekleştirilebilir.

Sağlık raporu indirmek de e-Nabız sistemi aracılığı ile yapılabilir işlemler arasında yer almaktadır. İlgili menüler altından doğru adımlar takip edilerek e-Nabız sisteminden rapor indirme işlemi yapılabilmektedir. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir: