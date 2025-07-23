HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

E-posta güvenliği nasıl sağlanır? E-posta güvenliği sağlama yöntemleri

Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olan ve kullanım oranı gitgide daha da artan internet, gelişmeye devam eden teknolojinin getirilerinden biri olarak hayatımıza girmiştir. Bugün iletişimden alışverişe neredeyse her işlem, internet üzerinden yapılabilmektedir.

E-posta güvenliği nasıl sağlanır? E-posta güvenliği sağlama yöntemleri
Ferhan Petek

Birçok resmi işlemin dahi internet üzerinden yapılabildiği teknoloji çağında sanal dünya her geçen an biraz daha genişlemektedir. Bu durum hız kazandırıp birçok konuda insanlara daha pratik, daha kolay bir hizmet sunsa da çeşitli güvenlik endişelerinin oluşması da yine bu durumla bağlı olarak hayatımıza girmiştir. İletişim programları, uygulamaları, mail gönderip alma servislerinde olası güvenlik açıklarının varlığı dahi insanları korkuturken, uzman kişilerce bu alanda çeşitli geliştirmeler yapılmakta ve önlemler alınmaktadır. E-posta güvenliği sağlamak için geliştirilen çeşitli yöntemler de bu önlemler arasındadır.

E-posta güvenliği nasıl sağlanır?

Özel ve hassas bilgilerin çalınması, iki kişi arasındaki bir yazışmanın ya da konuşmanın üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi, mail alıp gönderen ve iletişimi internet üzerinden sağlayan birçok kişinin kabusu olmaya devam etmektedir. Son derece tedirginlik veren bu durumun giderilmesi ve tüm verilerin güvenlik altına alınması için birçok uygulama geliştirilmiştir. Çeşitli e-posta servis sağlayıcıları ile çeşitli bilgiler ve yazılımlar güven altına alınmakta ve gelişmiş e-posta güvenlik önlemleri uygulanmaktadır.

Bireysel ve kurumsal e-mail güvenliğini sağlamak amacı ile çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu çalışmaların sonucunda bazı servisler geliştirilmiştir. E-posta servislerinin olabildiğince güvence altına alınması ve ikili konuşmalarda ya da çoklu mailleşmelerde konuşma ve yazışma içeriğinin saklanarak korunabilmesi için çeşitli yöntemler de bulunmaktadır. Şifreleme yöntemleriyle, e-posta iletileri ve içerikleri ile ilgili bazı noktalara dikkat edilmesi gibi çeşitli yollarla e-posta güvenliğini sağlayabilmek mümkün olabilmektedir.

E-posta güvenliği, e-posta hesaplarını ve iletişimlerini yetkisiz erişim, tehditler ve veri kaybına karşı korumayı amaçlayan bir uygulamadır. Bu hizmetten hem bireyler hem de kurumlar faydalanabilmektedir. E-posta yoluyla oluşabilecek çeşitli tehditlere karşı farklı güvenlik yöntemleri geliştirilmiştir.

E-posta güvenliği sağlama yöntemleri nelerdir?

Bilgilerin güvenliğinin olabileceği kadar yüksek oranlarda korunabilmesi için alınması gereken bazı yöntemler ve e-posta güvenliğini sağlamak için yapılması gereken bazı şeyler bulunmaktadır. Şu durumlara dikkat edilerek bireysel e-mail güvenliğini sağlayabilmek mümkündür. İşte e-posta güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenler:

Güvenli şifreler kullanmak çok önemlidir. Genel olarak kullanılan şifrelerin çok zayıf olduğu tespit edilmiştir ve kullanıcılari uzmanlar tarafından bu konuda uyarılmaktadır. İyi bir şifrenin en az 10 karakterden oluşması gerektiği ifade edilmekte ve büyük harflerden, sayılardan, küçük harflerden oluşan kombinasyonlarda özel karakterlerin de kullanılması önerilmektedir.
Gelen maillerde yabancı isimli ve tanınmadık bir mail adresinden bir ileti geldiyse ve iletide ek de varsa eki açmadan önce dikkat edilmesi önerilmektedir. Ek açılmadan önce e-posta mutlaka taranmalıdır.
E-posta üzerinden yapılan yazışmalarda hassas ve özel bilgiler içeren yazışmalar yapılmaması gerekir. Eğer özel bilgiler verilecekse yüz yüze ya da telefonla konuşarak verilmelidir. İnternet ortamında iletişim uygulamalarında ya da e-maillerde özel bilgilerin ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması güvenlik adına son derece önemli kabul edilmektedir.
Direkt olarak geldiği gibi spam klasörüne düşen mailler ve spam olduğu, reklam olduğu konu adından da belli olan ve şüphe içeren mailler açılmamalıdır. Birçok kötü amaçlı yazılım kişisel ve kurumsal bilgisayarlara bu şekilde bulaşabilmektedir.
Herkese açık olan kablosuz bağlantılara bağlanırken dikkat edilmelidir. Bu tür bağlantılar güvenli olmayabilir. Ücretsiz olan birçok kablosuz bağlantı tuzak olarak da açılabilmektedir. Bir bilgisayar korsanı tuzak olarak bir kablosuz ağ bağlantısı açmış olabilir.

Kurumsal olarak e-posta güvenliğini sağlayabilmek için ise şu hususlara dikkat edilmelidir:

  • Çalışanların e-posta güvenlik risklerini bilmesi için ve e-posta üzerinden kimlik avı gibi saldırılara maruz kalmamak için bu konudaki eğitimlere gönderilmesi gerekir.
  • Çalışanların güçlü şifreler kullanması sağlanmalıdır.
  • E-posta şifrelemeleri kullanılmalıdır.
  • Veri koruma çözümlerine başvurulmalıdır.
  • İletileri taramak ve kötü amaçlı olan yazılımlar ile dosyalar içeren e-postaları son kullanıcılara ulaşmadan önce engelleyebilmek için çeşitli özel araçlar ve güvenli uygulamalar kullanılmalıdır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esenyurt'ta yasa dışı bahis operasyonu! 3 şüpheli yakalandıEsenyurt'ta yasa dışı bahis operasyonu! 3 şüpheli yakalandı
SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!

Anahtar Kelimeler:
e-mail e-posta güvenlik teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi...

Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi...

Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!

SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.