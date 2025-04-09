e2vc’nin yıllık zirvesi “e2day Summit” 10 Nisan’da gerçekleştirilecek

e2vc’nin yıllık genel kurulunun ardından e2day Summit zirvesi için geri sayım başladı. Etkinlikle girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimleri bir araya gelecek.

10 Nisan'da Ritz Carlton İstanbul’da gerçekleştirilecek olan zirvede e2vc portföyündeki unicorn’ların kurucuları Hande Çilingir (Insider) ve Eren Bali (Carbon Health) gibi öncü isimler yer alırken; Türkiye’nin oyun ekosistemine yön veren Tripledot’un kurucusu Akın Babayiğit, Peak ve Spyke Games’in kurucularından Rina Onur Şirinoğlu ise sahnede olacak.

Konuşmacılar arasında ise Microsoft’a satılan Citus Data’nın ve Ubicloud’un kurucusu Özgün Erdoğan, Databricks ve Goodnotes gibi şirketlerin yatırımcısı Race Capital’dan Edith Yeung, GoCardless ve Cobee gibi yatırımları bulunan Notion Capital’dan Kamil Mieczakowski bulunuyor.

Sahnede yerini alacak olan birbirinden başarılı iş insanları ile yapay zeka alanındaki son gelişmeler, Türkiye’nin küresel ölçekte dikkat çeken mobil oyun sektöründeki başarı hikayeleri ve yatırımcıların artan ilgisiyle hızlanan bölgesel girişimcilik ekosistemindeki gelişmeler tartışılacak.

Zirvede yerini alan birbirinden kıymetli ve başarılı konuşmacılar, e2vc’nin portföyü ve geniş iş ağından geliyor. Söz konusu girişimlerin kurucuları bugüne dek 3 milyar dolardan fazla yatırım aldılar. Ayrıca yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat geliri yaratıyor ve toplamda 3,000’den fazla kişiye ise istihdam sağlıyorlar.

Yaklaşık 1000 katılımcının yer alacağı etkinlik, katılımcılarına global iş birlikleri geliştirme ve yatırım dünyasındaki önemli isimlerle bağlantı kurma fırsatı sunacak.

Katılımcıların bir hayli ilgisini çeken etkinlik, e2vc’nin yatırımcıları, portföy şirketlerinin kurucuları, global ölçekte aktif yatırım yapan VC'ler, aile ofisleri, uluslararası finansal kurumlar ve start-up dünyasının farklı oyuncuları ağırlayacak.

e2vc Kurucu Ortağı Arın Ozkula, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada; “Üçüncü fonumuzun hazırlıklarını sürdürdüğümüz bu dönemde, hem ilk hem de ikinci fondan başarılı girişimcileri, mevcut ve potansiyel yatırımcılarımız ve uluslararası fonu buluşturmak bizim için çok değerli. e2day Summit’te oluşacak sinerjilerin hem portföyümüz hem de ekosistem açısından heyecan verici yeni fırsatlar doğuracağına inanıyoruz.” dedi.

E2VC HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

e2vc, 2016 yılında kuruldu. Türkiye'nin yanı sıra Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinden de erken aşama girişimcilere yatırım yapan e2vc, 150 Milyon Dolar sermayeye sahip bir girişim sermayesi fonudur. BillionToOne, Carbon Health ve Insider gibi unicorn girişimlere erken aşamalarda yatırım yapan sermaye fonu, yüksek potansiyelli girişimlerin başta Silikon Vadisi olmak üzere global pazarlara hızla açılmalarını desteklemektedir.