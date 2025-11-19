HABER

EA duyurdu: Formula 1 tutkunlarına kötü haber!

Electronic Arts'tan (EA) Formula 1 oyunu F1 26'yı bekleyenlere kötü haber geldi. EA, F1 26'nın çıkmayacağını, bunun yerine F1 25 için ücretli bir DLC yayınlayacağını duyurdu.

Enes Çırtlık

Formula 1 oyun serisi, yıllardır her sezon yeni bir yapım görmeye alışkın olan hayranları için önemli bir değişim dönemine giriyor.

F1 26 ÇIKMAYACAK, YERİNE ÜCRETLİ DLC GELİYOR

Electronic Arts (EA), gelecek yıl yeni bir oyun çıkarmak yerine, F1 25 için ücretli bir DLC yayınlayacağını açıkladı. Diğer bir deyişle F1 26 piyasaya çıkmayacak.

Bilindiği üzere, F1 araçları gelecek yıl bazı büyük değişikliklerden geçecek. EA'in basın açıklamasına göre, F1 25 için hazırlanan 2026 DLC'si de sporun 2026 sezonundaki büyük değişiklikleriyle uyumlu olacak. DLC'nin çıkış tarihi ve fiyatı da 2026 yılı içinde duyurulacak.

Bir sonraki tam F1 oyunu ise 2027'de piyasaya sürülecek.

Formula 1 Electronic Arts Oyun
