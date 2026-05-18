Ebola alarmı: DSÖ küresel acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınına ilişkin küresel acil durum ilan etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde patlak veren Ebola salgını uluslararası düzeyde halk sağlığı acil durumu olarak tanımladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola salgınına ilişkin küresel acil durum ilan ederek, pandemi kriterlerini karşılamadığını belirtti.

DSÖ, salgının şu anda tespit edilen ve rapor edilen vakalar nedeniyle çok daha büyük bir salgın haline gelme potansiyeli olduğunu belirterek, salgının yerel ve bölgesel yayılma riskinin yüksek olduğunu aktardı. Mevcut Ebola türünün Bundibugyo virüsünden kaynaklandığını ifade eden DSÖ, bu virüse karşı onaylanmış herhangi bir ilaç veya aşı bulunmadığını açıkladı.

80 ÖLÜM BİLDİRİLDİ

DSÖ, vakaların tamamına yakınının Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde görüldüğünü aktararak, 2 vakanın Uganda'da rapor edildiğini ifade etti. DSÖ, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yaklaşık 246 şüpheli vaka ve 80 ölümün bildirildiğini açıkladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkilileri, bilinen ilk vakanın bir hemşire olduğunu ve 24 Nisan'da virüsün tespit edildiğini aktardı.

EBOLA İLK KEZ KONGO DEMOKTARİK CUMHURİYETİ'NDE TESPİT EDİLDİ

Ebola, ilk kez 1976 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti topraklarında tespit edildi ve yarasalardan yayıldığı düşünülüyor. Son salgın Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki 17’nci salgın olarak kayıtlara geçti. DSÖ’ye göre, Ebola için kanıtlanmış bir tedavi bulunmamakta, ortalama ölüm oranı ise yüzde 50 civarında.

Son 50 yılda Afrika ülkelerinde virüs nedeniyle yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki en ölümcül salgın 2018 ile 2020 yılları arasında yaşandı ve bu dönemde yaklaşık 2 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde geçtiğimiz yıl yaşanan son salgında 45 kişi ölmüştü.
Kaynak: İHA

