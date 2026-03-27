Ebru Eroğlu'nu ardından iki teğmene de ret kararı verildi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yapılan "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" andı tartışmalara yol açmış ve 5 teğmen ile 3 disiplin amiri TSK'dan ihraç edilmişti. Geçtiğimiz günlerde ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu'nun iade davası reddedilmişti. Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun da davası reddedilmişti. Son olarak Teğmen Serhat Gündar'ın da dönüş için açtığı dava da mahkeme tarafından kabul görmedi.

Recep Demircan

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyen ve başlayan tartışmalar sonucunda teğmenler hakkında karar verilmişti. 5 teğmen ve 3 disiplin amiri TSK'dan ihraç edilmişti.

EROĞLU'NUN İADE DAVASI REDDEDİLMİŞTİ

TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun, ihraç işlemine karşı açtığı dava, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından geçtiğimiz gün reddedilmişti.

Eroğlu'nun ardından Ankara İdare Mahkemesi, Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya da ret kararı vermişti.

BİR RET KARARI DAHA

Son olarak Teğmen Serhat Gündar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönüşüne de ret kararı verildi.

Anahtar Kelimeler:
Teğmen tsk
