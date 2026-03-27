Ebru Eroğlu'nu ardından iki teğmene de ret kararı verildi

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyen ve başlayan tartışmalar sonucunda teğmenler hakkında karar verilmişti. 5 teğmen ve 3 disiplin amiri TSK'dan ihraç edilmişti.
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun, ihraç işlemine karşı açtığı dava, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından geçtiğimiz gün reddedilmişti.
Eroğlu'nun ardından Ankara İdare Mahkemesi, Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya da ret kararı vermişti.
Son olarak Teğmen Serhat Gündar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönüşüne de ret kararı verildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum