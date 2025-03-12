Ece Güler'in eşi Sezer Güler sosyal medya hesaplarını kapatıp sırra kadem basmıştı! Sessizliğini bozdu... "Acımızı yaşayamadık" deyip merak edilen soruları yanıtladı

Türkiye günlerdir peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümünü konuşuyor. Yakınlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan Gürel sonrasında kayboldu. Gürel'den haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirirdi ve ormanda kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

HİPOTERMİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kaybolduktan dört gün sonra sağ olarak bulunan Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Gürel'in geçirdiği hipotermi sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, gündeme birçok iddia geldi.

EŞİ ADINI DEĞİŞTİRİP, SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATMIŞTI

Spiritüel konulara meraklı olduğu aktarılan Gürel'in cadılık eğitimi aldığı, astrolojiye ilgisi olduğu iddiaları günlerce konuşuldu. Çektiği video ile kafa karıştıran ve sonrasında sosyal medya hesabının adını değiştiren Sezer Güler ise son olarak sosyal medya hesaplarını kapatıp sırra kadem basmıştı.

SEZER GÜLER SESSİLİĞİNİ BOZDU: ASTROLOJİ İLE İLGİLENİYORDU AMA BAŞKA TARAFA ÇEKİLDİ

Ece Gürel'in eşi Sezer Güler sessizliğini bozdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşan Sezer Güler şu açıklamalara yer verdi:

"Sosyal meydanın kötü tarafını gördük. Acımız katlanarak devam ediyor. Eşim dört üniversite mezunu, hala okumayı çok sever. Yarışma programına katılmışlığı var. Astroloji ile ilgileniyordu ama bu başka tarafa çekildi.

"BEN EŞİMİ MUTLU ETMEYİ SEVERDİM"

Acımızı yaşayamadık. Eşimi, niye yalnız bıraktın diyorlar. Ben eşimi mutlu etmeyi severdim. Eşim de kurs almak istediğinde alıyordu.

"ELİNE TELEFON ALAN BİR ŞEY SALLIYOR"

Eline telefon alan bir şey sallıyor. Eşimin benden bir şey saklama imkanı yok. Daha önce Belgrad Ormanı'na geldiğimizde eşimiz yürüyüş yolundan çıkmamızı istemezdi"

CADILIK EĞİTİMİ İDDİALARINA YANIT: "ORMANA SADECE KAFA DAĞITMAYA GİTMİŞTİR"

Eşinin telefonun şifresini bilmediğini söyleyen Sezer Gürel, Emniyet'ten Ece Gürel'in son konuştuğu kişilerin arandığı bilgisinin verildiğini belirtti. Eşinin Belgrad Ormanı'nda cadı eğitimine katıldığı iddialarından haberi olmadığını belirten Sezer Güler, "Böyle bir şey olsaydı, eşimi yalnız bırakmazdım, ben de giderdim. Sadece bu konulara meraklıydı. Ormana sadece kafa dağıtmaya gitmiştir" diye konuştu.

INSTAGRAM HESABINDAKİ NUMARALAR İÇİN KONUŞTU: "ŞANSLI NUMARALAR AMA BEN PEK ANLAMAM"

Ece Gürel'in ölümünün ardından eşi Sezer Gürel'in Instagram hesabındaki sayılar dikkat çekmişti. Grabovoi sayıları olarak bilinen bu rakamlar hakkında konuşan Sezer Gürel, “Şanslı numaralar dedi, ama ben pek anlamam. Kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Astronomi dersleri aldığı için kendini şanslı görürdü. Cadılık kursu gibi şeylere şahit olmadım. Bu konulara çok ilgim olmadığı için eşim sosyal medyamda yazarken de pek dikkat etmedim" ifadelerini kullandı. Sezer Gürel daha sonra kendisine yöneltilen "Eşinizin sosyal medyasında da var mıydı?" sorusuna ise, "Bilmiyorum, belki de vardı. Çok eski bir olay bu. Belki de kendisi silmiştir" yanıtını verdi.