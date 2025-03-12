HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ece Gürel'in ailesi harekete geçti! Acılı baba korkunç şüpheyi savcıyla paylaştı... "Ece'yi birinin..."

Ece Gürel'in ailesi harekete geçti! Acılı baba korkunç şüpheyi savcıyla paylaştı... "Ece'yi birinin..."

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
12.03.2025 17:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Gürel'i ölüme götüren sır perdesi hala aralanmış değil. Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan Gürel, hastaneye yaşam mücadelesini kaybetmişti. Birçok iddia kafa karışıklığı yaratırken, Gürel'in acılı anne ve babası soruşturmayı yürüten savcı ile görüştü. Görüşmede ailenin ifadesi de alınarak dosyaya eklenirken, acılı baba korkunç şüpheyi dile getirdi. Baba Koçoğlu önemli bir detaya dikkat çekti ve "Ece'yi birinin götürüp, ormana geri getirdiğini düşünüyoruz" dedi.

Ece Gürel'in ailesi harekete geçti! Acılı baba korkunç şüpheyi savcıyla paylaştı... "Ece'yi birinin..."

Yakınlarına Belgrad Ormanı'na gidiyorum diyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, ormanda kaybolmuştu. Yakınları Ece Gürel'in kaybolduğunu bildirirken, ihbarın ardından arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

313

GÜREL'İN ÖLÜMÜNDEN SONRA BİRÇOK İDDİA GÜNDEME GELDİ

Yapılan aramalar sonucu Ece Gürel kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulundu. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gürel, burada tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Ece'nin hipotermi, aşırı soğuğa maruz kalmaya bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanırken, gündeme birçok iddia geldi.

4141

"BÖYLE BİR ŞEY OLSAYDI, EŞİMİ YALNIZ BIRAKMAZDIM"

Spiritüel konulara ve astrolojiye merakı olduğu söylenen Gürel'in cadılık eğitimi aldığı iddiaları da gündem olmuştu. Gürel'in ölümünden sonra birçok soru cevapsız kalırken, eşi Sezer Gürel cadılık eğitimiyle ilgili konuştu. Eşinin Belgrad Ormanı'nda cadı eğitimine katıldığı iddialarından haberi olmadığını belirten Sezer Güler, "Böyle bir şey olsaydı, eşimi yalnız bırakmazdım, ben de giderdim. Sadece bu konulara meraklıydı. Ormana sadece kafa dağıtmaya gitmiştir" diye konuştu.

9595

Adını değiştirip, hesabını kapatmıştı! Sessizliğini bozdu Adını değiştirip, hesabını kapatmıştı! Sessizliğini bozdu

ACILI ANNE VE BABA CUMHURİYET SAVCISI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ece Gürel'in anne ve babası İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile görüştü. Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ve babası Muharrem Koçoğlu, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile 2 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında ailenin ifadelerinin de alınarak dosyaya eklendiği öğrenildi.

31

Ece Gürel'in eşi sırra kadem bastı Ece Gürel'in eşi sırra kadem bastı

ACILI BABA ŞÜPHELİ: "ECE'Yİ BİRİNİN GÖTÜRÜP ORMANA GERİ GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Baba Koçoğlu, "Bölge 2 kere tarandı. dronelarla ve termal kameralarla arandı. Orada olsa muhakkak görünürdü. Bu kız uçmadı ya... Dört gün orada kalması mümkün değil. 4 gün ormanda kaldığına inanmıyoruz. Benim kızım bilinçli bir insan. Benim artık aklım almıyor. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ece'yi birinin götürüp, ormana geri getirdiğini düşünüyoruz" dedi.

"ECE ONLİNE KURŞUN DÖKERDİ"

Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu, kızının online kurşun döktüğünü ve hacamat yaptırdığını belirtti. Acılı anne, Ece'nin bunları para için yapmadığını söyledi.

Samsun'da kaçak tütün ve nargile kömürü ele geçirildi!Samsun'da kaçak tütün ve nargile kömürü ele geçirildi!
İngiltere’den ABD açıklaması: Tüm seçenekler masadaİngiltere’den ABD açıklaması: Tüm seçenekler masada
Anahtar Kelimeler:
Savcı anne baba Ece Gürel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bosna Hersek'te tansiyon yükseldi! Sırp liderler için gözaltı kararı, meydan okudular

Bosna Hersek'te tansiyon yükseldi! Sırp liderler için gözaltı kararı, meydan okudular

Fenerbahçe'ye dev gibi bir orta saha geliyor!

Fenerbahçe'ye dev gibi bir orta saha geliyor!

Otel yangınından kurtulan babadan yürek burkan paylaşım

Otel yangınından kurtulan babadan yürek burkan paylaşım

Küçükkaya'dan tepki! İki tarafı da eleştirdi...

Küçükkaya'dan tepki! İki tarafı da eleştirdi...

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.