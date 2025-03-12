Ece Gürel'in ailesi harekete geçti! Acılı baba korkunç şüpheyi savcıyla paylaştı... "Ece'yi birinin..."

Yakınlarına Belgrad Ormanı'na gidiyorum diyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, ormanda kaybolmuştu. Yakınları Ece Gürel'in kaybolduğunu bildirirken, ihbarın ardından arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

GÜREL'İN ÖLÜMÜNDEN SONRA BİRÇOK İDDİA GÜNDEME GELDİ

Yapılan aramalar sonucu Ece Gürel kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulundu. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gürel, burada tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Ece'nin hipotermi, aşırı soğuğa maruz kalmaya bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanırken, gündeme birçok iddia geldi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLSAYDI, EŞİMİ YALNIZ BIRAKMAZDIM"

Spiritüel konulara ve astrolojiye merakı olduğu söylenen Gürel'in cadılık eğitimi aldığı iddiaları da gündem olmuştu. Gürel'in ölümünden sonra birçok soru cevapsız kalırken, eşi Sezer Gürel cadılık eğitimiyle ilgili konuştu. Eşinin Belgrad Ormanı'nda cadı eğitimine katıldığı iddialarından haberi olmadığını belirten Sezer Güler, "Böyle bir şey olsaydı, eşimi yalnız bırakmazdım, ben de giderdim. Sadece bu konulara meraklıydı. Ormana sadece kafa dağıtmaya gitmiştir" diye konuştu.

ACILI ANNE VE BABA CUMHURİYET SAVCISI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ece Gürel'in anne ve babası İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile görüştü. Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ve babası Muharrem Koçoğlu, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile 2 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında ailenin ifadelerinin de alınarak dosyaya eklendiği öğrenildi.

ACILI BABA ŞÜPHELİ: "ECE'Yİ BİRİNİN GÖTÜRÜP ORMANA GERİ GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Baba Koçoğlu, "Bölge 2 kere tarandı. dronelarla ve termal kameralarla arandı. Orada olsa muhakkak görünürdü. Bu kız uçmadı ya... Dört gün orada kalması mümkün değil. 4 gün ormanda kaldığına inanmıyoruz. Benim kızım bilinçli bir insan. Benim artık aklım almıyor. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ece'yi birinin götürüp, ormana geri getirdiğini düşünüyoruz" dedi.

"ECE ONLİNE KURŞUN DÖKERDİ"

Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu, kızının online kurşun döktüğünü ve hacamat yaptırdığını belirtti. Acılı anne, Ece'nin bunları para için yapmadığını söyledi.