Ece Gürel'in hocası aldığı eğitimle ilgili konuştu! "Spiritüel bir eğitim olan cadılık zanaati eğitimi alıyordu"

Geçtiğimiz günlerde kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel yoğun arama çalışmaları sonucu Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunmuştu. Hipotermi geçirdiği öğrenilen Ece Gürel'in, hastanede kalbi durmuş, ardından da yoğun bakıma alınmıştı. Entübe edilen Ece Gürel bugün hayatını kaybetti. Fakat Ece'nin ölümündeki sır perdesi hala aralanamadı.

Ece Gürel'in vefatının ardından çeşitli spiritüel detaylar konuşulmaya başladı. Kendisinin bir inziva ya da bir ritüel için ormana gitmiş olabileceği konuşuldu. Ece Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı öğrenildi. Gürel'in hocası ise bu konuda bir açıklama yaptı.

Gürel'in eğitime Eylül ayında başladığını söyleyen Hale Özen, eğitimin detayları hakkında bilgi verdi.

İşte Hale Özen'in eğitimle ilgili açıklamaları;

"Adı sadece cadılık zanaati... Bize eğitime gelir öğrenciler ilk dört dersten sonra derler ki aa biz burada hiç sprital bir şey var diye geldik. Siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir. Eğitim kayıtlarımız da duruyor. Biz hiçbir şeyi gizleyecek saklayacak değiliz"