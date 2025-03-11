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  4. Ece Gürel'in kaybolduğu Belgrad Ormanı'ndaki görüntüler tartışma konusu oldu! "Kahkaha yogasında" çeşit çeşit kostümler...

Ece Gürel'in kaybolduğu Belgrad Ormanı'ndaki görüntüler tartışma konusu oldu! "Kahkaha yogasında" çeşit çeşit kostümler...

11.03.2025 10:50
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11.03.2025 10:50
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Hayatını kaybeden Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na neden gidip nasıl kaybolduğu hala gizemini koruyor. Kendisinin tarot, kurşun döktürme, enerji gibi manevi konulara ilgisi olması adeta diğer her şeyden çok konuşuldu. Şimdi de Belgrad Ormanı'nda 2023'te çekilen "kahkaha yogası" görüntüleri gündeme geldi. Kostümler giymiş bir grup insanın stres attığı anlar, Gürel'in ölümü doğrultusunda tartışılmaya başladı.

Türkiye 36 yaşında yaşamını yitiren peyzaj mimarı Ece Gürel'i konuşmaya devam ediyor. İstanbul'da 2 Mart Pazar günü evinden Belgrad Ormanı'na giden kadından günlerce haber alınamadı. 4 gün sonra sağ bulunduğunda herkes derin bir nefes aldı ancak acı haber hastaneye kaldırılmasından 2 gün sonra geldi. Bu arada kendisinin ilgi alanları tartışılmaya başladı. Bir yandan da iş yerinde mobbing'e uğradığı iddiası ayyuka çıktı.

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BELGRAD ORMANI'NDA 2023'TEKİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Belgrad Ormanı, Ece Gürel'in günlerce kaybolduğu yer olması dolayısıyla gündemdeki yerini koruyor. Bu sırada 2023'te ormanda çekilen bir etkinliğin görüntüleri gündeme geldi.

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RENKLİ KOSTÜMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde "kahkaha yogası" etkinliğinde buluşan bir grup insanın palyaço, cadı, hayvan gibi çeşit çeşit kostümler giydiği görüldü.

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KAHKAHALARLA STRES ATTILAR

Çember şeklinde toplanan farklı yaş gruplarından insanların alkışlar eşliğinde ahenkli sesler çıkarttığı, ayrıca bolca kahkaha attığı duyuldu.

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'ORTA ÇAĞ' BENZETMESİ

Bu görüntüyü sosyal medyada kimileri "garip" bulup Orta Çağ'ı çağrıştırdığını savundu.

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Peyzaj mimarı olan Ece Gürel'in tarot falı baktığı, kurşun döktüğü, "astrolomi" ile ilgilendiği biliniyordu.

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MOBBİNG İDDİALARINI ÇEVRESİ DOĞRULADI

Öte yandan Ece Gürel'in iş yerinde tuvaletleri temizlemesi, kahve servisi yapması gibi istekler nedeniyle sıkıntı yaşadığı, bunun ardından Belgrad Ormanı'na gittiği iddiaları da konuşuluyor. Eşi, arkadaşı, akrabası da bu yönde ifade vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Belgrad ormanı Ece Gürel
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